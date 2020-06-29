+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Формула-1: команда "Мерседес" представила болид в черном цвете в знак борьбы с расизмом

Команда обновила ливрею в знак протеста против угнетения чернокожих людей.

Болид "Мерседеса" получил черную ливрею © formula1.com

Команда Формулы-1 "Мерседес" опубликовала снимок новой раскраски своих болидов.

Ливрея существенно отличается от привычной и выполнена в черном цвете вместо серебряного.

"Мы взяли на себя обязательства по улучшению нашей команды и нашего спорта в борьбе с расизмом и дискриминацией во всех ее формах", - говорится в сообщении команды.

Также на болиде появилась надпись "Конец расизму" (End racism).
По мат.  FORMULA1.COM
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]