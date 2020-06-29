Болид "Мерседеса" получил черную ливрею © formula1.com





Команда Формулы-1 "Мерседес" опубликовала снимок новой раскраски своих болидов.





Ливрея существенно отличается от привычной и выполнена в черном цвете вместо серебряного.





"Мы взяли на себя обязательства по улучшению нашей команды и нашего спорта в борьбе с расизмом и дискриминацией во всех ее формах", - говорится в сообщении команды.





Также на болиде появилась надпись "Конец расизму" (End racism).