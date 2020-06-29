Формула-1: команда "Мерседес" представила болид в черном цвете в знак борьбы с расизмом
Команда обновила ливрею в знак протеста против угнетения чернокожих людей.
Болид "Мерседеса" получил черную ливрею © formula1.com
Команда Формулы-1 "Мерседес" опубликовала снимок новой раскраски своих болидов.
Ливрея существенно отличается от привычной и выполнена в черном цвете вместо серебряного.
"Мы взяли на себя обязательства по улучшению нашей команды и нашего спорта в борьбе с расизмом и дискриминацией во всех ее формах", - говорится в сообщении команды.
Также на болиде появилась надпись "Конец расизму" (End racism).
По мат. FORMULA1.COM
20:40 29/06/2020
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