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Баскетболист НБА заменил фамилию на футболке оскорблением в адрес президента Турции

Ценровой Энес Кантер воспользовался графическим редактором, чтобы выразить свою позицию.

Кантер ранее был лишен гражданства Турции © nba.com

Баскетболист "Бостон Селтикс" Энес Кантер с помощью графического редактора заменил фамилию на своей майке на надпись в адрес президента Турции Реджепа Эрдогана.

Кантер написал "Эрдоган - отстой".


В 2018-м году отца баскетболиста приговорили к 15 годам турецкой тюрьмы, а недавно он вышел на свободу. Сам Кантер был лишен гражданства Турции за политические взгляды и уже получил паспорт гражданина США.

НБА перед рестартом сезона разрешила игрокам менять фамилию на майках, но лишь в пользу заявлений о борьбе с расизмом. Возобновление чемпионата запланировано на 30 июля.
По мат. ZN.UA
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