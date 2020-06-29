Кантер ранее был лишен гражданства Турции © nba.com





Баскетболист "Бостон Селтикс" Энес Кантер с помощью графического редактора заменил фамилию на своей майке на надпись в адрес президента Турции Реджепа Эрдогана.





Кантер написал "Эрдоган - отстой".









В 2018-м году отца баскетболиста приговорили к 15 годам турецкой тюрьмы, а недавно он вышел на свободу. Сам Кантер был лишен гражданства Турции за политические взгляды и уже получил паспорт гражданина США.





НБА перед рестартом сезона разрешила игрокам менять фамилию на майках, но лишь в пользу заявлений о борьбе с расизмом. Возобновление чемпионата запланировано на 30 июля.