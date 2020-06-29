Спасет только одно: Барселона готова уволить главного тренера
У руководства каталонского клуба уже есть претендент на замену Кике Сетьену.
Кике Сетьен / фото REUTERS
Руководство "Барселоны" готово уволить главного тренера команды Кике Сетьена после окончания сезона. Об этом сообщает Goal.com.
По информации источника, спасти тренера от увольнения может только одно - если он выиграет крупный трофей: Лигу чемпионов или чемпионат Испании.
Отмечается что Сетьен утратил доверие руководства клуба, которое недовольно недавними результатами и игрой команды. После возобновления сезона "Барселона" потеряла первую строчку в таблице Примеры. Кроме того, у Сетьена ухудшились отношения с игроками.
В январе специалист подписал контракт на два с половиной года, однако может не доработать его до конца. Основным претендентом на замену для Сетьена называют экс-игрока "Барселоны" Хави, кандидатуру которого руководство каталонского клуба рассматривало еще зимой.
19:30 29/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение