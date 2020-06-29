Спасет только одно: Барселона готова уволить главного тренера

По информации источника, спасти тренера от увольнения может только одно - если он выиграет крупный трофей: Лигу чемпионов или чемпионат Испании.

Отмечается что Сетьен утратил доверие руководства клуба, которое недовольно недавними результатами и игрой команды. После возобновления сезона "Барселона" потеряла первую строчку в таблице Примеры. Кроме того, у Сетьена ухудшились отношения с игроками.





В январе специалист подписал контракт на два с половиной года, однако может не доработать его до конца. Основным претендентом на замену для Сетьена называют экс-игрока "Барселоны" Хави, кандидатуру которого руководство каталонского клуба рассматривало еще зимой.



