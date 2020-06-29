Алексей Шпилевский заболел коронавирусом
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский заболел коронавирусом, сообщает журналист Айдын Кожахмет.
«Правда информация у меня несколько противоречивая: одни источники утверждают, что он давно заболел, и еще неделю назад отсутствовал на контрольном матче с «Окжетпесом» именно по этой причине. А потом выздоровел. Другие же уверяют, что он повторно заболел и сейчас находится на самоизоляции.
Так или иначе, на матче с «Жетысу» его не будет на тренерской скамейке». – написал Кожахмет в своем Telegram-канале.
16:57 29/06/2020
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