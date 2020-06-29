Алексей Шпилевский заболел коронавирусом













«Правда информация у меня несколько противоречивая: одни источники утверждают, что он давно заболел, и еще неделю назад отсутствовал на контрольном матче с «Окжетпесом» именно по этой причине. А потом выздоровел. Другие же уверяют, что он повторно заболел и сейчас находится на самоизоляции.





Так или иначе, на матче с «Жетысу» его не будет на тренерской скамейке». – написал Кожахмет в своем Telegram-канале.