А вы знали? Бывший тренер Коли Лукашенко владеет не только аккумуляторным заводом в Бресте, но долей застройщика Грушевки
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков владеет долей в 10,7 процентов в компании «Датч Стар», которая занимается застройкой микрорайона Грушевка в Минске
Басков и экс-министр МФД Шуневич
Об этом сообщает youtube-канал «Новая Зямля».
Зимой нынешнего года на перекрестке улиц Щорса и Папанина началось строительство новой секции многоквартирного жилого дома. В Грушевском сквере планировалось спилить около 40 деревьев.
Горожане несколько месяцев протестовали против вырубки деревьев: писали в ведомства, привлекали к проблеме внимание общественности. Также местные жители записали обращение президенту – с просьбой остановить уничтожение части «исторической Грушевки».
Позже Лукашенко выступил за сохранение Грушевского сквера.
Напомним, в этом году Дмитрий Басков также стал одним из собственников скандально известного завода АКБ под Брестом. Также он входит в совет директоров БСБ Банка.
Источник: tribuna.com
16:22 29/06/2020
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