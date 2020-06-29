Басков и экс-министр МФД Шуневич









Зимой нынешнего года на перекрестке улиц Щорса и Папанина началось строительство новой секции многоквартирного жилого дома. В Грушевском сквере планировалось спилить около 40 деревьев.





Горожане несколько месяцев протестовали против вырубки деревьев: писали в ведомства, привлекали к проблеме внимание общественности. Также местные жители записали обращение президенту – с просьбой остановить уничтожение части «исторической Грушевки».





Позже Лукашенко выступил за сохранение Грушевского сквера.



