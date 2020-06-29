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25 футболистов казахстанского клуба заразились коронавирусом

В казахстанском футбольном клубе "Кайсар" зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом порталу sports.kz рассказал главный тренер команды Стойчо Младенов.





Специалист отметил, что положительные тесты сдали 10 игроков основного состава и еще 15 человек из молодежной команды. При этом Младенов сообщил, что у него, так же как и у остальных членов тренерского штаба, анализы на коронавирус оказались отрицательными.

В среду, 1 июля, "Кайсар" в рамках казахстанской Премьер-лиги должен встретиться с "Таразом". По словам Младенова, судьба матча до сих пор не ясна. Встреча должна была стать для команды первой после возобновления чемпионата.

Турнир остановили в середине марта из-за пандемии коронавируса. "Кайсар" к тому моменту провел один матч, набрал три очка и занимал шестое место в чемпионате.
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