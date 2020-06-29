Шок! От коронавируса умер 39-летний чемпион Беларуси по пауэрлифтингу

Информацию о смерти «брестского зубра» подтвердила TUT.BY его супруга Ольга.





Сергея госпитализировали 7 июня с воспалением легких. В больнице у него взяли тест на COVID-19. Результат пришел положительный. Состояние Сергея ухудшилось, и 15 июня его отправили на ИВЛ.





— У него около трех лет назад была очень сильная пневмония. Переболел. А тут… Врачи сделали все возможное и невозможное, — рассказывает Ольга Кузнецова.





Причиной смерти Сергея стала «острая легочно-сердечная недостаточность».





Похоронили «брестского зубра» 28 июня на Северном кладбище.





Сергей Кузнецов — мастер спорта и многократный чемпион Беларуси по пауэрлифтингу, рекордсмен Беларуси в жиме лежа и судья по спорту I категории.







