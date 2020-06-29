











- Следите за предвыборной гонкой?





– Да, начал с недавнего времени.





- Насколько симпатичны Тихановский, Бабарико или Цепкало?





– Все три кандидата достойны уважения. Во-первых, за то, что они не побоялись принять участие в выборах, что, к сожалению, в нашей стране может быть чревато последствиями. Во-вторых, у каждого есть своя позиция и видение относительно будущего нашей страны.





- Есть ли шансы у соперников Лукашенко?





– Шансы есть, если во время выборов будут соблюдены все правила.





- Людей забирают в автозаки даже из обычной очереди в магазин. Ожидали ли настолько жесткую реакцию власти?





– Конечно, не ожидал. Это полный абсурд – забирать в автозаки ни в чем не повинных людей. Но даже если бы они высказывали свою точку зрения по поводу политической ситуации в стране – они бы имели право делать это без последствий.





- В США что-то говорят про выборы в Беларуси?





– Да, говорят, высказывают свою точку зрения и даже выходят на улицы, чтобы поддержать некоторых кандидатов.





- Есть мем про то, что у Лукашенко рейтинг 3 процента. Верите?





– Я не верю, думаю, что все же эта цифра сильно занижена.





- Многие спортсмены высказываются в поддержку Лукашенко, но потом удаляют свои посты или закрывают комментарии. Как думаете, почему так происходит?





– Я думаю, что Вы и сами прекрасно понимаете почему. Их начинают «хейтить» люди, которые против нынешней власти.





- Голосовать будете? Определись за кого?





– У меня еще есть время, чтобы окончательно сформировать свое мнение и принять решение.