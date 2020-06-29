+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Спортсменка, красавица: Арина Соболенко "немножко против свадеб"

Арина Соболенко: помолвки не было. Знала, что из тех отношений ничего не получится


Случилась помолвка?
Нет. На самом деле там такая ситуация была, что я просто забыла снять кольцо. Отношения были не очень серьезными, я не давала согласие. Просто забыла его снять. Уже потом в суматохе в интервью что-то ляпнула... Я знала, что из тех отношений ничего не получится.

А ты знаешь, какой партнер тебе нужен по жизни?
Наверное, имею общие представления по характеру человека. Но прям чтобы сложился образ — такого нет.

В ноябре 2019-го Арина пришла на вечернее шоу "Макаенка, 9" с кольцом на безымянном пальце. На вопрос ведущего об этом ответила так: "Это просто помолвка. Свадьбы не будет". Объявлению о помолвке предшествовал показ ведущим программы видеоролика из инстаграма, в котором Соболенко развлекается в клубе с россиянкой Полиной Новоселовой.
pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]