Спортсменка, красавица: Арина Соболенко "немножко против свадеб"





Случилась помолвка?

Нет. На самом деле там такая ситуация была, что я просто забыла снять кольцо. Отношения были не очень серьезными, я не давала согласие. Просто забыла его снять. Уже потом в суматохе в интервью что-то ляпнула... Я знала, что из тех отношений ничего не получится.





А ты знаешь, какой партнер тебе нужен по жизни?

Наверное, имею общие представления по характеру человека. Но прям чтобы сложился образ — такого нет.





В ноябре 2019-го Арина пришла на вечернее шоу "Макаенка, 9" с кольцом на безымянном пальце. На вопрос ведущего об этом ответила так: "Это просто помолвка. Свадьбы не будет". Объявлению о помолвке предшествовал показ ведущим программы видеоролика из инстаграма, в котором Соболенко развлекается в клубе с россиянкой Полиной Новоселовой.



