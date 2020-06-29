Об этом сообщает Gazeta.Ru со ссылкой на испанскую радиостанцию Onda Cero.





Отмечается, что 56-летний Вальверде и его помощник Джон Аспиазу в настоящий момент ищут жилье в Валенсии. Эти поиски могут быть связаны с переговорами с одноименным клубом.





"Валенсия" потерпела три поражения в четырех последних встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Главным тренером команды с сентября 2019 года является Альберт Селадес.





Вальверде возглавлял "Валенсию" в 2012-2013 годах. Последним местом его работы была "Барселона", которую он тренировал с лета 2017-го по январь 2020 года. Вместе с командой специалист дважды выиграл чемпионат Испании (2017/18, 2018/19) и по одному разу завоевывал трофеи Кубка (2017/18) и Суперкубка Испании (2018).