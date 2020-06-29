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СМИ: Бывший тренер "Барселоны" может возглавить "Валенсию"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Барселона" Эрнесто Вальверде может возглавить "Валенсию".

Об этом сообщает Gazeta.Ru со ссылкой на испанскую радиостанцию Onda Cero.

Отмечается, что 56-летний Вальверде и его помощник Джон Аспиазу в настоящий момент ищут жилье в Валенсии. Эти поиски могут быть связаны с переговорами с одноименным клубом.

"Валенсия" потерпела три поражения в четырех последних встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Главным тренером команды с сентября 2019 года является Альберт Селадес.

Вальверде возглавлял "Валенсию" в 2012-2013 годах. Последним местом его работы была "Барселона", которую он тренировал с лета 2017-го по январь 2020 года. Вместе с командой специалист дважды выиграл чемпионат Испании (2017/18, 2018/19) и по одному разу завоевывал трофеи Кубка (2017/18) и Суперкубка Испании (2018). 
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