Гончаренко вернулся. ЦСКА подтвердил, что тренер остается

Об этом ЦСКА опубликовал заявление о том, что Виктор Гончаренко вернулся к работе.





«Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который не готовил команду к матчу «Динамо» – ЦСКА в связи с плохим самочувствием, вернулся к исполнению своих обязанностей.





Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник – домашнее дерби со «Спартаком», – сказано в сообщении от лица клуба.













В недавнем матче РПЛ с «Динамо» (0:0) командой руководил ассистент главного тренера Сергей Овчинников.





Гончаренко был назначен на должность главного тренера в декабре 2016 года.