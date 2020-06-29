Гончаренко вернулся. ЦСКА подтвердил, что тренер остается
«Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который не готовил команду к матчу «Динамо» – ЦСКА в связи с плохим самочувствием, вернулся к исполнению своих обязанностей.
Об этом ЦСКА опубликовал заявление о том, что Виктор Гончаренко вернулся к работе.
«Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который не готовил команду к матчу «Динамо» – ЦСКА в связи с плохим самочувствием, вернулся к исполнению своих обязанностей.
Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник – домашнее дерби со «Спартаком», – сказано в сообщении от лица клуба.
В июне Гончаренко покидал расположение ЦСКА. Тренер уезжал в Беларусь после крупного поражения от «Зенита» (0:4). До сих пор было не ясно оснанется ли он на своем посту. Руководство клуба вело переговоры с белорусским тренером.
В недавнем матче РПЛ с «Динамо» (0:0) командой руководил ассистент главного тренера Сергей Овчинников.
Гончаренко был назначен на должность главного тренера в декабре 2016 года.
"Белорусский партизан"
07:38 29/06/2020
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