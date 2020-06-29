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Аршавин о Гончаренко: «Когда нет стабильности, это не добавляет положительных эмоций игрокам»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о возвращении Виктора Гончаренко к работе в ЦСКА после отъезда в Беларусь.



«Конечно, когда нет стабильности, это не добавляет положительных эмоций футболистам. Но мы не знаем, в каких отношениях игроки состоят с тренером.

Может быть, кто-то наоборот обрадовался, подумал: «Ох, хорошо, что уехал, я наконец-то начну играть». Кого-то это мобилизует, кто-то боится, что придет новый тренер, и он потеряет место в составе. По-разному.

Естественно, когда тренер уходит и потом возвращается, создается чувство нестабильности. Я думаю, оно присутствует как у руководства клуба, так и у игроков. 

Может быть, возвращение придаст импульс команде. ЦСКА не нужно настраивать на матч со «Спартаком». Все понимают, что это очень важный матч именно для болельщиков. Если ты победишь «Спартак», то все остальное забудут», – сказал Аршавин
Tribuna
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