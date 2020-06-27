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Фанаты в Венгрии напали на футболистов после вылета команды из элитного дивизиона

Спасать игроков "Дебрецена" пришлось полиции.

Фанатов отгоняла от футболистов полиция / фото index.hu 

Болельщики "Дебрецена" агрессивно отреагировали на вылет команды из элитного дивизиона чемпионата Венгрии. Читайте также Ребров во второй раз подряд выиграл чемпионат Венгрии во главе Ференцвароша Об этом сообщает портал Index

В заключительном туре сезона "Дебрецен" сыграл вничью с "Пакши" (1:1), после чего семикратный чемпион страны официально покинул элитный дивизион. После финального свистка болельщики хозяев выбежали на поле и начали в агрессивной манере снимать футболки с игроков, применяя силу, если те не соглашались. 

Диктор на стадионе просил людей остановиться, но это не помогло. В итоге на газон вышел отряд полиции, который отогнал фанатов обратно на трибуну. Позже туда подошли некоторые игроки "Дебрецена" и со слезами на глазах благодарили за поддержку.
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