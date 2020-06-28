+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Полузащитник БАТЭ Драгун высказался о выборах

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в интервью на YouTube-канале «Жизнь-малина» рассказал о том, будет ли голосовать на выборах президента Беларуси в этом году, пишет SPORT.TUT.BY

Фото: БАТЭ

— Ты на выборы пойдешь в этом году?

— Пойду. Один раз ходил уже, но очень давно. Мне было около 20−22 лет. За кого — не скажу. У нас тайные выборы.

— Ты определился, за кого будешь голосовать?

— Пока нет, но есть симпатии к некоторым кандидатам. Еще до выборов далеко, и будет интересно понаблюдать за происходящим. Не скажу, что углублен в тематику, но, когда на каждом сайте и углу кричат по поводу пикетов, то в любом случае будешь в курсе.

— Раньше ты этим интересовался или только в этом году?

— Да я и не ходил [по выборам] особо раньше. Это не моя война. Да, мне интересно, что будет с выборами и как они пройдут, но тяжело рассуждать о том, чего я действительно не знаю. Финансовая грамотность примерно так же далека от меня, как политика, но финансовой грамотностью мне надо заниматься, чтобы видеть рост. Мне это интересно, а политика мне не интересна, — сказал Драгун.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]