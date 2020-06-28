Энрике много лет играл за Крузейро / фото Cruzeiro





Полузащитник бразильского клуба "Флуминенсе" Энрике попал в жуткую аварию, но остался жив. Как сообщает Globo Esporte, автомобиль Land Rover, за рулем которого находился Энрике, упал с 200-метрового холма.





Авто несколько раз перевернулось, прежде чем остановиться. Несмотря столь серьезное падение, Энрике отделался лишь незначительными травмами и был в сознании. Спасателям пришлось доставать футболиста из разбитой машины ночью. Сейчас он находится в больнице и вскоре будет выписан. Энрике не сумел назвать причины аварии, так как находился в шоковом состоянии.





35-летний Энрике наиболее известен по выступлениям за бразильский "Крузейро", в составе которого провел более 250 матчей и дважды становился чемпионом Бразилии.