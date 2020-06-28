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Известный бразильский футболист выжил после падения на автомобиле с 200-метрового холма

Футболисту Энрике чудом удалось избежать серьезных травм.

Энрике много лет играл за Крузейро / фото Cruzeiro 

Полузащитник бразильского клуба "Флуминенсе" Энрике попал в жуткую аварию, но остался жив. Как сообщает Globo Esporte, автомобиль Land Rover, за рулем которого находился Энрике, упал с 200-метрового холма. 

Авто несколько раз перевернулось, прежде чем остановиться. Несмотря столь серьезное падение, Энрике отделался лишь незначительными травмами и был в сознании. Спасателям пришлось доставать футболиста из разбитой машины ночью. Сейчас он находится в больнице и вскоре будет выписан. Энрике не сумел назвать причины аварии, так как находился в шоковом состоянии. 

35-летний Энрике наиболее известен по выступлениям за бразильский "Крузейро", в составе которого провел более 250 матчей и дважды становился чемпионом Бразилии.
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