



"Боже, какая глупость! Это же как с капитаном на корабле. Если корабль тонет, он должен идти ко дну с ним. А он свалил. А когда корабль начал всплывать, он вернулся. Ну кто так делает-то? Даже не представляю, как он теперь будет работать с коллективом. А если он себя плохо чувствовал, то надо было ложиться в больницу.





Конечно, это очень плохое, глупое решение. Коллектив его вряд ли теперь примет после такой отлучки. После поражения от "Зенита" он должен был быть с командой, успокоить ребят. А он свалил, а остальные делайте, что хотите. Так не бывает.





Возможно, Гончаренко подумал и решил, что не хочет терять деньги. Если он правда сам написал заявление, то я бы его отпустил на все четыре стороны. На месте Евгения Ленноровича [Гинера] я бы не стал его держать", — цитирует Пономарева sport24

В мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.