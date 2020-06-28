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Владимир Пономарев: возвращение Гончаренко — глупость. Как он теперь будет работать с коллективом?

Бывший футболист ЦСКА, 80-летний Владимир Пономарев поделился мнением о возвращении белоруса Виктора Гончаренко к работе главным тренером команды.


"Боже, какая глупость! Это же как с капитаном на корабле. Если корабль тонет, он должен идти ко дну с ним. А он свалил. А когда корабль начал всплывать, он вернулся. Ну кто так делает-то? Даже не представляю, как он теперь будет работать с коллективом. А если он себя плохо чувствовал, то надо было ложиться в больницу.

Конечно, это очень плохое, глупое решение. Коллектив его вряд ли теперь примет после такой отлучки. После поражения от "Зенита" он должен был быть с командой, успокоить ребят. А он свалил, а остальные делайте, что хотите. Так не бывает.

Возможно, Гончаренко подумал и решил, что не хочет терять деньги. Если он правда сам написал заявление, то я бы его отпустил на все четыре стороны. На месте Евгения Ленноровича [Гинера] я бы не стал его держать", — цитирует Пономарева sport24.
В мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.
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