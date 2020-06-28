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Бывшая волейболистка сборной Беларуси: Я бы очень не хотела быть посаженой в автозак

Елена Гендель — о консолидации белорусского общества.

Фото vldinamo.ru

В интервью Трибуне спортсменка, переехавшая в Россию восемь лет назад, рассказала о том, как реагирует на задержания в Беларуси.

— Конечно, мне обидно и больно за то, что такая ситуация сейчас происходит. Прогуливаясь по Минску или стоя в очереди, я бы очень не хотела просто быть посаженой в автозак. Конечно, я поддерживаю людей, которые высказываются на эту тему. Могу одно сказать: я за демократические и честные выборы.

По словам Елены Гендель, ее поразила консолидация белорусского общества.

— Считаю, что самое главное — это не быть равнодушным. Равнодушие — это самое страшное. Сколько я увидела неравнодушных людей: умных, интеллигентных и светлых, которые выходили и не боялись. Выражали свою позицию, высказывали свои мысли. Кто-то пишет в инстаграме.


Конечно, меня поразили волонтеры, которые в это время помогают врачам. Эти сборы денежных средств людям, которые были уволены.

И теперь ситуация в Минске с водой. Я подписана на очень многих ребят-волонтеров. То, что они делают — достойно восхищения.

Хочу спасибо всем сказать, кто остался неравнодушным, кто не боится высказывать свое мнение. Я просто горжусь своим народом.

Волейболистка также отметила, что симпатизирует Виктору Бабарико.
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