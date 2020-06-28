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Гончаренко остается главным тренером ЦСКА

ЦСКА опубликовал заявление о том, что Виктор Гончаренко продолжит работу на посту главного тренера команды.



«Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который не готовил команду к матчу «Динамо» – ЦСКА в связи с плохим самочувствием, вернулся к исполнению своих обязанностей.

Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник – домашнее дерби со «Спартаком», – сказано в сообщении от лица клуба.

В июне Гончаренко покидал расположение ЦСКА. Тренер уезжал в Беларусь после крупного поражения от «Зенита» (0:4). Руководство ЦСКА вело переговоры с Гончаренко с целью понять, останется ли он на своем посту.

В матче РПЛ с «Динамо» (0:0) командой руководил ассистент главного тренера Сергей Овчинников.

Гончаренко был назначен на должность главного тренера в декабре 2016 года. Он сменил Леонида Слуцкого. Под руководством Гончаренко команда дважды подряд занимала 2-е место по итогам чемпионата РПЛ, а прошлый сезон закончила на 4-й позиции. В 2018 году ЦСКА дошел до четвертьфинала Лиги Европы и завоевал Суперкубок России.

В текущем розыгрыше РПЛ московская команда занимает 5-е место, набрав 37 очков в 24 турах. Ранее в этом сезоне ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и вылетел из Кубка России на стадии 1/4 финала, уступив «Спартаку» (2:3, экстратаймы).
Sports.ru
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