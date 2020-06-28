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Сергей Рутенко: «С меня все смеются, но процентов 80 рыбы я отпускаю»

Белорусский гандболист Сергей Рутенко рассказал о своем увлечении рыбалкой.


- Твое главное хобби рыбалка. Почему?

– Очень помогает расслабиться, отключиться от будней. Сам адреналин – поклевка, вываживание, борьба. Мне с детства очень нравится.

- То есть не улов, а сам процесс?

– С меня все смеются, но процентов 80 рыбы я отпускаю.

- Это достойно. Рыбак – ради спорта. У тебя есть специальное оборудование?

– Мой катер заточен под рыбалку. Рыбопоисковое оборудование, приманки итак далее.

- Если ты отпускаешь рыбу, значит где-то есть фотографии?

– Конечно, у меня в телефоне очень много.

- Ты бы мог стать блогером, фотогалерею, выставку открыть.

– Может быть дойду до этого, когда трофеи побольше будут. Я пока спокойно к этому отношусь. Показываю друзьям. У нас есть рыболовные группы свои закрытые. Хвастаемся друг перед другом, – рассказал Рутенко в программе «Макаенка, 9» на канале «Беларусь 1».
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