Сергей Рутенко: «С меня все смеются, но процентов 80 рыбы я отпускаю»
Белорусский гандболист Сергей Рутенко рассказал о своем увлечении рыбалкой.
- Твое главное хобби рыбалка. Почему?
– Очень помогает расслабиться, отключиться от будней. Сам адреналин – поклевка, вываживание, борьба. Мне с детства очень нравится.
- То есть не улов, а сам процесс?
– С меня все смеются, но процентов 80 рыбы я отпускаю.
- Это достойно. Рыбак – ради спорта. У тебя есть специальное оборудование?
– Мой катер заточен под рыбалку. Рыбопоисковое оборудование, приманки итак далее.
- Если ты отпускаешь рыбу, значит где-то есть фотографии?
– Конечно, у меня в телефоне очень много.
- Ты бы мог стать блогером, фотогалерею, выставку открыть.
– Может быть дойду до этого, когда трофеи побольше будут. Я пока спокойно к этому отношусь. Показываю друзьям. У нас есть рыболовные группы свои закрытые. Хвастаемся друг перед другом, – рассказал Рутенко в программе «Макаенка, 9» на канале «Беларусь 1».
12:22 28/06/2020
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