Сергей Рутенко: «С меня все смеются, но процентов 80 рыбы я отпускаю»





- Твое главное хобби рыбалка. Почему?





– Очень помогает расслабиться, отключиться от будней. Сам адреналин – поклевка, вываживание, борьба. Мне с детства очень нравится.





- То есть не улов, а сам процесс?





– С меня все смеются, но процентов 80 рыбы я отпускаю.





- Это достойно. Рыбак – ради спорта. У тебя есть специальное оборудование?





– Мой катер заточен под рыбалку. Рыбопоисковое оборудование, приманки итак далее.





- Если ты отпускаешь рыбу, значит где-то есть фотографии?





– Конечно, у меня в телефоне очень много.





- Ты бы мог стать блогером, фотогалерею, выставку открыть.



