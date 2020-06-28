+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Каспаров ответил на обвинения, что шахматы - расистский вид спорта

Сиднейская радиостанция Австралийской радиовещательной корпорации (Australian Broadcasting Corporation, ABC) назвала шахматы расистским видом спорта и получила ответ от российского гроссмейстера Гарри Каспарова. Обсуждение доступно в Twitter шахматиста.



ABC назвала проявлением расизма тот факт, что в шахматах по правилам белые фигуры ходят первыми. Каспаров посоветовал недовольным выбрать себе другое занятие. «Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы расистская — пожалуйста, возьмите го — там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо», — заявил он.

Каспарова поддержал бывший австралийский шахматист Джон Адамс. «Приятно видеть, что экс-чемпион мира по шахматам Каспаров пнул ABC из-за их независимого освещения игры в шахматы. Здравый смысл преобладает», — посчитал он.

С конца мая в десятках городов США, а также в Европе и Австралии проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам. Он удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1985 по 1993 год.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]