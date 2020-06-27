Тренер Слуцка Виталий Павлов прокомментировал решение подать в отставку после проигрыша Смолевичам (1:2).





– Комментариев по игре от меня никаких не будет. Хотел бы поблагодарить всех своих ребят, всех работников клуба. Все старались выполнять свою работу хорошо. Я подал в отставку, потому что уже нужна перезагрузка, какая-то свежая кровь. Не вижу смысла оттягивать, нужен новый человек, который все встряхнет. Честно говоря, нет никаких эмоций. Устал уже, поэтому необходима какая-то пауза. Еще раз, всем спасибо за работу.





– Ваше решение выглядит поспешным, команда играет в принципе неплохо…





– Да, неплохо… Но еще раз говорю, мне кажется, что нужна перезагрузка. Может, кто-то должен быть немножко жестче, какие-то футболисты новые появятся. Мое решение не спонтанное.





– А насколько это решение связано со спадом в результатах в последних турах?





– Вы же сами говорите, что команда играет неплохо. Забивать только надо. Вроде многое получается на поле, но нет результата. Мне не нужен красивый футбол без ворот. Пускай плохо команда играет, но выигрывает.





После пятнадцати туров Слуцк занимает десятое место турнирной таблицы чемпионата Беларуси с восемнадцатью очками в активе.