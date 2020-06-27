



Саснович на пути к финалу одолела Екатерину Тихонко (6:1, 6:0), Веронику Приц (6:0, 6:0) и Юлию Готовко (6:4, 6:1). В матче за «золото» сопротивление фавориту оказала 16-летняя белоруска Яна Колодынская. Особенно активничала молодая спортсменка в первом сете, выиграв 3 гейма. Тем не менее, партия осталась за Саснович (6:3). Далее фаворитка действовала более уверенно и надежно, часто завершала розыгрыши укороченными ударами. Итог второго сета – 6:2.









После встречи победительница подвела итоги:





– Игра получилась хорошей. Похвалю и соперницу, которая добралась до финала, обыграла сильных участниц. В первом сете была не очень довольна своей игрой, во втором все получалось. При необходимости могла добавить. Прекрасно знала, как действует Яна. До этого мы вместе тренировались, играли на счет. Отмечу и других белорусских игроков – Юлию Готовку, Анну Кубареву, Эвелину Ласкевич, Алену Фалей. Моя фаворитка – Кристина Дмитрук.









Бронзовым призером чемпионата стала Готовко, переигравшая Татьяну Сосновскую (6:3, 6:2). В матче за 3-е место у мужчин Ярослав Шило был сильнее Александра Згировского (5:7, 6:4, 7:6). В финале у сильного пола встретились Аслан Карацев и Иван Лютаревич. Белорус не смог найти веские аргументы в первом сете (1:6). Во втором Лютаревич сыграл лучше, однако добиться положительного результата у него не получилось – поражение (3:6).





– Накануне участвовал в финале парного разряда и микста, поэтому к матчу за «золото» в «одиночке» подошел немного измотанным, выхолощенным, – отметил Лютаревич. – Тем более что Карацев классный теннисист, против которого нельзя терять концентрацию даже на один розыгрыш. Увы, не получилось показать свой лучший теннис. К августу, когда начнутся международные турниры, планирую набрать хорошую форму и улучшить игру. Планируем выступать с Сашей Саснович в миксте – у нас сыгранный тандем. Для этого мне нужно в одиночном и парном разряде добавлять в рейтинге.





Днем ранее были разыграны 3 комплекта наград. У девушек в парном разряде успех праздновали Кристина Дмитрук и Алена Фалей. Они одолели Кубареву и Готовко (6:3, 6:1). У парней титул к рукам прибрали Александр Згировский и Иван Лютаревич, которые сломили сопротивление Тимофея Басалыго и Владимира Филипповича (6:2, 6:4). В миксте верх взяли фавориты – Лидия Морозова и Андрей Василевский, одолевшие пару Саснович – Лютаревич (1:6, 6:1, 10:6). Финалисты получили кубки и денежные сертификаты.





Как сообщили в Белорусской теннисной федерации, до конца года планируется провести еще два женских и два мужских международных турнира серии «челлендж».



