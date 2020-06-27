Олег Романцев, ria.ru





Экс-тренер Спартака Олег Романцев поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг отъезда белорусского тренера Виктора Гончаренко из расположения ЦСКА.





– При всем уважении к Гончаренко считаю, что он неправ. Ни молодость, ни сдавшие нервы не могут служить здесь оправданиями. Даже если тренер находится в состоянии аффекта, он обязан держать себя в руках. Это неписаный закон профессии. Ведь все, что с ним происходит, видят игроки, с которыми ему дальше работать.





Хотя по-человечески Виктора Михайловича понимаю – сам не раз бывал в таких передрягах. А потому уверен, сейчас он жалеет о случившемся.





– Но ведь согласитесь, что сегодня Зенит не настолько сильнее ЦСКА, чтобы обыгрывать его в гостях с таким разгромным счетом?





– Согласен. Но в условиях карантина, в которых оказались команды, решающую роль играет то, как им удалось спланировать и провести подготовку.





Видно, что Семак сумел угадать, а Гончаренко этого не удалось. Конечно, осознать, что ты в чем-то просчитался, неприятно. Но не смертельно. И надо идти дальше.





– А вы не допускаете, что это может быть тот самый случай, когда тренер и команда просто устали друг от друга?





– Такое случается. Но в данном случае маловероятно, поскольку совсем недавно Гончаренко продлил контракт с клубом, который сейчас и подвел. Ведь если бы руководство предвидело такой поворот событий, оно могло бы заранее начать искать ему замену и вести с кем-то переговоры. А теперь решение приходится принимать в авральном порядке.





В чемпионате России ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 36 баллов. Встреча с московским Динамо в рамках 24-го тура запланирована на 27 июня, однако против армейцев может сыграть дублирующий состав бело-синих в связи с карантином в основной команде.



