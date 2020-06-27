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Валерий Газзаев: «Ни один игрок ЦСКА не высказался об уходе Гончаренко. Футболисты должны разделить вину»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о поведении Виктора Гончаренко после поражения армейцев от «Зенита» (0:4).



Специалист после матча уехал из расположения команды в Беларусь. Сообщалось, что тренер может покинуть ЦСКА.

– Вам понятны эмоции и решение Виктора Гончаренко после 0:4 от «Зенита»?

– Любой уважающий себя и свою работу профессионал так и должен поступать. Такая уж судьба у тренеров, таковы правила игры. Есть результат – тренер хороший, нет результата – плохой, на выход. Другие профессиональные критерии, как показывает практика, носят временный характер.

Поражение – прямая ответственность тренера, так устроен мир профессионального футбола. Заменить одного человека всегда проще, чем команду.

И такое наблюдение. Гончаренко заявил об уходе, выразил свое отношение к происходящему поступком – ни один игрок не высказался. Ни один! Почему?

Наверное, футболисты, если они профессионально относятся к делу, в сложившейся ситуации должны как минимум разделить вину. Слова поддержки главному тренеру, объясняющие случившееся, были бы в этой ситуации точно нелишними.

Это, мне кажется, тревожный симптом. Он подчеркивает меру равнодушия, которую мы наблюдали на поле. «Зенит», кстати говоря, можно поставить ЦСКА в пример. Для лидера, казалось бы, осечка не критична, турнирная ситуация позволяет.

Но что мы видим? «Зенит» собран, мотивирован, настроен на результат. И он очень рационален. Не сказать ведь, что класс футболистов «Зенита» выше в разы, но ЦСКА был довольно легко обыгран именно на классе. И 0:4 – еще не худший для армейцев результат, – сказал Газзаев.
Tribuna
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