







Специалист после матча уехал из расположения команды в Беларусь. Сообщалось, что тренер может покинуть ЦСКА.





– Вам понятны эмоции и решение Виктора Гончаренко после 0:4 от «Зенита»?





– Любой уважающий себя и свою работу профессионал так и должен поступать. Такая уж судьба у тренеров, таковы правила игры. Есть результат – тренер хороший, нет результата – плохой, на выход. Другие профессиональные критерии, как показывает практика, носят временный характер.





Поражение – прямая ответственность тренера, так устроен мир профессионального футбола. Заменить одного человека всегда проще, чем команду.





И такое наблюдение. Гончаренко заявил об уходе, выразил свое отношение к происходящему поступком – ни один игрок не высказался. Ни один! Почему?





Наверное, футболисты, если они профессионально относятся к делу, в сложившейся ситуации должны как минимум разделить вину. Слова поддержки главному тренеру, объясняющие случившееся, были бы в этой ситуации точно нелишними.





Это, мне кажется, тревожный симптом. Он подчеркивает меру равнодушия, которую мы наблюдали на поле. «Зенит», кстати говоря, можно поставить ЦСКА в пример. Для лидера, казалось бы, осечка не критична, турнирная ситуация позволяет.





Но что мы видим? «Зенит» собран, мотивирован, настроен на результат. И он очень рационален. Не сказать ведь, что класс футболистов «Зенита» выше в разы, но ЦСКА был довольно легко обыгран именно на классе. И 0:4 – еще не худший для армейцев результат, – сказал Газзаев.