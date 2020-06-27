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Интервью с титулованным спортсменом опубликовал Sportbox.ru





- Как оцените, то, что сейчас происходит в Беларуси?





- Поддерживаю людей, которые говорят, что нужны честные выборы. Мне все равно, кто победит, но сам факт, что ситуация в этом направлении может измениться, радует. Я хоть уже и не резидент Беларуси, но у меня там живут друзья, семья. Я люблю белорусский народ и желаю ему только счастья.





После пекинской Олимпиады Лесун переехал из Беларуси в Россию. Атлет тогда назвал две причины смены гражданства: на родине ему запрещали заниматься профессиональным спортом по состоянию здоровья; а в сборную было тяжело пробиться, так как ее главный тренер покровительствовал своему личному ученику.





Все свои главные титулы уроженец Борисова выиграл под флагом Российской Федерации.





О том, как Беларусь разбрасывается талантами и о судьбе Александра Лесуна мы писали не раз:











