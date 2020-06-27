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Александр Лесун: я поддерживаю людей, требующих честных выборов. Люблю народ Беларуси и желаю ему только счастья

Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира в современном пятиборье Александр Лесун признался в любви к белорусскому народу и поддержал людей, требующих честных выборов.

Фото РИА Новости


Интервью с титулованным спортсменом опубликовал Sportbox.ru.

- Как оцените, то, что сейчас происходит в Беларуси?

- Поддерживаю людей, которые говорят, что нужны честные выборы. Мне все равно, кто победит, но сам факт, что ситуация в этом направлении может измениться, радует. Я хоть уже и не резидент Беларуси, но у меня там живут друзья, семья. Я люблю белорусский народ и желаю ему только счастья.

После пекинской Олимпиады Лесун переехал из Беларуси в Россию. Атлет тогда назвал две причины смены гражданства: на родине ему запрещали заниматься профессиональным спортом по состоянию здоровья; а в сборную было тяжело пробиться, так как ее главный тренер покровительствовал своему личному ученику.

Все свои главные титулы уроженец Борисова выиграл под флагом Российской Федерации.

О том, как Беларусь разбрасывается талантами и о судьбе Александра Лесуна мы писали не раз:
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