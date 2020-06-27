Станюта стала лицом бренда косметики VITEX





«Мелитина достойная и прекрасная девушка, которая всего в жизни достигла сама благодаря усилиям и вере в себя. Именно такой посыл мы бы хотели транслировать своей косметикой», – прокомментировали в компании.





Напомним, Станюта долгое время была лицом бренда Bonaqua, а также принимала участие в рекламной кампании Symbal.by.