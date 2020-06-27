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Станюта стала лицом бренда косметики VITEX

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта стала лицом бренда косметики VITEX.


«Мелитина достойная и прекрасная девушка, которая всего в жизни достигла сама благодаря усилиям и вере в себя. Именно такой посыл мы бы хотели транслировать своей косметикой», – прокомментировали в компании.

Напомним, Станюта долгое время была лицом бренда Bonaqua, а также принимала участие в рекламной кампании Symbal.by. 
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