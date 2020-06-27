На начальном этапе карьеры от неопытности крики болельщиков влияют. А через какое-то время не слышишь. А если слышишь, то — ну ок, хорошо. Спасибо за мотивацию, пишет pressball.by

Я столкнулась с таким в Австралии, когда играла с Барти. Вот там был для меня шок. Я просто не понимала, как это может быть. То есть люди знакомы с теннисом, правилами, этикетом. У них каждый год "Большой шлем", большие матчи. В этом плане мне нравится отношение нашего народа. Белорусы настолько уважительны к этому сопернику, хотят, чтобы все было здорово.









Там кричали "Двойную, двойную!" всем стадионом, когда я не попала первую. Меня перекрикивали. Я громко кричу, и меня пародировали. Когда я садилась на переход, ведущий ходил с микрофоном, пародировал мой крик и просил людей пародировать мой крик. Они кричали: "Ууу". Когда я взяла повтор, люди кричали "Ууу". Когда оказалось, что я права, пошел трэш. В тот момент мне было очень обидно. Хотелось их наказать и после матча расцеловать. Не получилось, я проиграла.





Плакала на корте?

После проигрыша я, бывает, плачу. А на корте — нет.





Стыдно за что-нибудь?

Очень много моментов таких нюансов... Однажды я крикнула что-то девочке, подающей мячи. Один раз бросила бутылку в болбоя, потому что он не видел меня. В инвалида чуть не попала мячом... Были такие ситуации, за которые мне стыдно. Иногда сажусь и думаю: "Боже, что я за человек такой".



