Все остыли: Гончаренко готов вернуться в ЦСКА. Боссы клуба думают

фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»





Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист вернулся в Россию 24 июня и выразил готовность вернуться к работе с командой. Однако руководство московского клуба взяло паузу на размышления.





Отмечается, что в ближайшие дни Гончаренко должен еще раз пообщаться с президентом ЦСКА Евгением Гинером и обсудить с ними свое будущее.





Ситуация осложняется тем, что граждане Беларуси, имеющие право въезда на территорию РФ, должны проходить 2-недельный карантин. Из-за этого тренер точно пропустит три ближайших матча команды.





В мае Гончаренко продлил контракт с ЦСКА на один год.



