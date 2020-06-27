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Все остыли: Гончаренко готов вернуться в ЦСКА. Боссы клуба думают

Ситуация вокруг главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко остается неопределенной.

 фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист вернулся в Россию 24 июня и выразил готовность вернуться к работе с командой. Однако руководство московского клуба взяло паузу на размышления.

Отмечается, что в ближайшие дни Гончаренко должен еще раз пообщаться с президентом ЦСКА Евгением Гинером и обсудить с ними свое будущее.

Ситуация осложняется тем, что граждане Беларуси, имеющие право въезда на территорию РФ, должны проходить 2-недельный карантин. Из-за этого тренер точно пропустит три ближайших матча команды.

В мае Гончаренко продлил контракт с ЦСКА на один год.
by.tribuna.com
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