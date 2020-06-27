Все остыли: Гончаренко готов вернуться в ЦСКА. Боссы клуба думают
Ситуация вокруг главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко остается неопределенной.
фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист вернулся в Россию 24 июня и выразил готовность вернуться к работе с командой. Однако руководство московского клуба взяло паузу на размышления.
Отмечается, что в ближайшие дни Гончаренко должен еще раз пообщаться с президентом ЦСКА Евгением Гинером и обсудить с ними свое будущее.
Ситуация осложняется тем, что граждане Беларуси, имеющие право въезда на территорию РФ, должны проходить 2-недельный карантин. Из-за этого тренер точно пропустит три ближайших матча команды.
В мае Гончаренко продлил контракт с ЦСКА на один год.
11:41 27/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение