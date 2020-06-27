+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Личный рекорд Криштиану Роналду: поразил ворота 20 разных команд Серии А

35-летний португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился очередным достижением, приняв участие в разгроме "Лечче" в игре 29-го тура чемпионата Италии.


 Об этом сообщает Opta в Twitter, передает "Чемпионат".

"Лечче" стал 20-й командой в Италии, чьи ворота поразил Криштиану Роналду. Таким образом, в этой стране осталась лишь одна команда, не пропускавшая от португальца - "Кьево" из Вероны. В сезоне 2018/2019 в домашней игре с клубом из Вероны португалец также имел шанс поразить ворота этой команды, однако не сумел реализовать пенальти. Тогда "Кьево" вылетел в Серию B, а по результатам уже нынешнего сезона занял там 8-е место.

Напомним, в игре с "Лечче" Криштиану Роналду отметился голом на 62-й минуте, уверенно реализовав пенальти и сделав счет 2:0 в пользу туринцев. Всего в текущем сезоне он принял участие в 35 встречах за "Ювентус" во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи.
ru.oxu.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]