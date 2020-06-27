



Об этом сообщает Opta в Twitter, передает "Чемпионат".





"Лечче" стал 20-й командой в Италии, чьи ворота поразил Криштиану Роналду. Таким образом, в этой стране осталась лишь одна команда, не пропускавшая от португальца - "Кьево" из Вероны. В сезоне 2018/2019 в домашней игре с клубом из Вероны португалец также имел шанс поразить ворота этой команды, однако не сумел реализовать пенальти. Тогда "Кьево" вылетел в Серию B, а по результатам уже нынешнего сезона занял там 8-е место.





Напомним, в игре с "Лечче" Криштиану Роналду отметился голом на 62-й минуте, уверенно реализовав пенальти и сделав счет 2:0 в пользу туринцев. Всего в текущем сезоне он принял участие в 35 встречах за "Ювентус" во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи.



