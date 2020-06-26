В Минске вышла в свет новая книга о белорусском футболе





В издании на 172 страницах рассказывается о выступлениях белорусских клубов в самом престижном кубковом турнире СССР, в котором принимали участие такие команды, как минские "Динамо", "Спартак", "Беларусь", "Урожай", СКА и ФШМ, а также коллективы из Бреста, Бобруйска, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева.





В первой части книги речь пойдет, начиная с описания первого кубкового матча 18 июля 1936 года с участием минского "Динамо" и заканчивая двухдневым противостоянием столичных динамовцев с московским "Спартаком" в драматичном финале Кубка СССР 1965 года.





События тех уже далеких лет нашли отражение на страницах данного издания, которые дополнены статистической информацией и фотографиями. Отметим, что эта первый том из трех запланированных.





Автор книги спортивный журналист Александр Томин уже много лет изучает историю белорусского футбола. В его библиографии более двух десятков выпущенных изданий. Эта книга стала восьмым выпуском в серии "Кубковая летопись белорусского футбола". До этого вышли издания, посвященные Кубку Беларуси 1992-2018 годов, а так же выступлениям белорусских клубов в розыгрыше Кубка СССР среди команд коллективов физической культуры.



