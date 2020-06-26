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Футболист Ион Николаеску: тренировал Порошенко, мама умерла, когда мне было три года. А папа... исчез

Нападающий и лучший бомбардир "Витебса" Ион Николаеску в интервью Владимиру Пирогу рассказал о своей семье.

- Есть брат, он занимается бизнесом в Кишиневе. В футбол не играл.


Родители?
Мама умерла, когда мне было три года. А папа... исчез.

Просто взял и бросил вас?
Ну да... Меня с братом, который на шесть лет старше, воспитывали бабушка и дедушка.

Каково осознавать, что растешь без родителей? Завыть можно…
Трудно приходилось потому, что не чувствовал именно их любви. Все равно мама и папа на первом месте: кто может быть дороже в жизни? А в остальном бабушка и дедушка очень старались, чтобы я ни в чем не нуждался.

Без родителей есть риск пойти и хулиганской дорожкой...
Рад, что не пошел по ней.

Самое приятное воспоминание из детства?
Первый день на тренировке! Когда мамы не стало, дедушка с бабушкой забрали нас из Кишинева в свой город Кагул. Там, на турнире между школами, меня и увидел тренер местного одноименного клуба Василий Порошенко. Он и позвал — и с десяти лет я начал у него заниматься. А уже в пятнадцать перешел в "Зимбру".
pressball.by
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