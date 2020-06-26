



Спонсоры сражались за красивую и успешную спортсменку, она снималась в фильмах и выпускала книги.





Но сказочная история Джонс закончилась в октябре 2007-го, когда она, не сдерживая слез, призналась в применении допинга на пресс-конференции у здания суда. Потом ее ждали полгода тюрьмы, банкротство и неудачная попытка вернуться.

Выиграла пять наград в Сиднее-2000, но вскоре резко сдала (возможно, из-за расставания с тренером)

Джонс привыкла к победам с детства. Она долго выбирала между легкой атлетикой и баскетболом (даже выигрывала чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта). А в 16 лет чуть не попала на Олимпиаду-1992 в Барселоне: Мэрион звали на предварительные забеги в спринтерскую эстафету, но она отказалась.





Большие нагрузки из-за совмещения бега и баскетбола сказались на здоровье: в Атланту-1996 американка не попала из-за рецидива перелома ноги. После травмы она сосредоточилась на легкой атлетике. И там получалось многое: в 1997-м на чемпионате мира она взяла два золота в спринте, а через пару лет прибавила победу на 100-метровке и бронзу в прыжках в длину.

Перед Сиднеем-2000 Мэрион не скрывала амбиций: в Австралию она едет за пятью победами. И все почти сложилось: с первой Олимпиады Джонс привезла три золотые (100 м, 200 м, 4х400 м) и две бронзовые медали (4х100 м, прыжок в длину). К Играм ее готовил серебряный призер Сеула-1988 Трэвор Грэм (запомните это имя).





В 2001-м американке достались еще два золота на чемпионате мира, а потом наступил малопонятный спад, который Джонс так и не преодолела. Возможно, он связан со сменой тренера – сотрудничество с Грэмом завершилось в 2002-м. В Афинах-2004 Мэрион заняла пятое место в прыжках в длину и вместе с командой США не попала в финал эстафеты 4х100 м.





А 5 октября 2007-го объявила о завершении карьеры – вынудили допинг и судебное разбирательство по поводу ложных показаний.

Понимала, что сядет минимум на три месяца, извинялась перед семьей, страной и Всевышним

Незадолго до пресс-конференции американские медиа сообщили, что Джонс появится в окружном суде США в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк. Еще раньше Washington Post опубликовал часть ее письма друзьям и родственникам, в котором спортсменка признавалась, что употребляла стероиды накануне Олимпиады-2000.





По расчетам Мэрион, ей грозили три месяца тюрьмы за дачу ложный показаний в 2003-м: тогда в ходе большого допинг-расследования она утверждала, что не принимала препараты из списка WADA. А когда федеральный агент показал ей запрещенное вещество «клир», то Джонс узнала его, но не подала виду.





В начала октября (за несколько дней до 32-летия) Мэрион собрала пресс-конференцию. Журналисты и болельщики, собравшиеся возле здания суда, слушали мощную речь: Джонс каялась, поначалу сдерживая эмоции, а потом разрыдалась. Ее мама от начала до конца стояла рядом и держала руку на плече Мэрион, когда та срывалась.









«Добрый день всем. Я Мэрион Джонс-Томпсон, сегодня я здесь, потому что хочу сказать вам нечто важное – моим фанатам, моим друзьям и моей семье.





На протяжении многих лет в легкой атлетике вы были преданы мне, поддерживали меня. Настолько преданной и отзывчивой, что не описать словами, была моя семья и особенно моя дорогая мама, которая сегодня стоит рядом.





И вот с огромным стыдом я стою перед вами и говорю, что предала ваше доверие. Я хочу, чтобы все вы знали, что сегодня я признаю себя виновной по двум пунктам обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам. Давать ложные сведения было невероятно глупо с моей стороны, и я несу полную ответственность за свои действия. Мне некого винить за это, кроме себя.





Вы, мои поклонники, включая моих юных фанатов, Ассоциация легкой атлетики США, мои ближайшие друзья, мои адвокаты и самая классная семья, которую только можно представить, а именно: мама, муж, дети, брат и его семья, дядя и остальные члены нашей большой семьи должны знать: я была нечестна. И вы имеете право злиться на меня.





Я подвела их.





Я подвела страну.





Я подвела себя.





Я признаю это, говоря, что мне очень жаль. Этого может быть недостаточно, чтобы устранить ту боль и обиду, которые я причинила вам. Поэтому я хочу попросить прощения за свои поступки, я надеюсь, у вас хватит сил, чтобы простить меня.





Я попросила прощения у Всевышнего.





Объявив об этом и по причине своих действий, я ухожу из легкой атлетики, которую люблю всем сердцем.





Я обещаю, что все происходящее будет использовано для улучшения жизни многих; чтобы показать, что неправильный выбор и плохие решения подчас имеют катастрофические последствия».





В итоге Джонс получила полгода тюрьмы, ее результаты с 2000-го и далее были аннулированы – а это потеря всех наград Олимпиады-2000 и ЧМ-2001. Американка вернула призовые и получила дисквалификацию на два года. Наказание выглядит предельно суровым, но могло быть даже жестче: если бы Мэрион не сотрудничала со следствием, то, вероятно, получила бы пять лет.





Джонс показала, что признание вины может быть таким – публичным и пронзительным. Кажется, слезы Мэрион были искренними. Им очень хотелось верить, несмотря на то, что спортсменка раскаивалась не из-за употребления допинга, а из-за лжи федеральным агентам. На фоне Лэнса Армстронга, который почти с упоением рассказывает о запрещенных методах, Джонс скорее похожа на жертву обстоятельств.

На самом деле наказание лучшей бегуньи 2000-х было вопросом времени – допинг занимал слишком много места в ее жизни.

Ее муж и бойфренд сгорели на допинге, тренер тоже снабжал учеников препаратами

Главные допинговые проблемы Джонс связаны с делом о лаборатории BALCO, где до 2003-го разрабатывали и тестировали новые виды допинга.

Расследование деятельности лаборатории стартовало после анонимного звонка в USADA. Позднее выяснилось, что звонил бывший тренер Джонс – Трэвор Грэм. Он обвинил элитных спортсменов в применении нового вида стероида, который пока невозможно обнаружить. В качестве доказательства Грэм прислал шприц с остатками тетрагидрогестринона – препарат назывался «клир» (The Clear – англ. «чистяк»). Позднее и самого тренера пожизненно дисквалифицировали за помощь спортсменам в получении допинга.





В ходе федерального расследования показания давали ведущие американские спортсмены, в том числе и Джонс. Один из агентов показал ей препарат. По словам девушки, она была в панике, так как узнала его – это то, что под видом льняного масла давал ей Грэм до 2002 года. Но вместо того, чтобы рассказать об этом, Мэрион заявила, что впервые видит лекарство.

Спустя год основатель лаборатории Виктор Конте рассказал, что лично давал Джонс стероиды перед, во время и после Сиднея-2000. Тогда Мэрион подала в суд на Конте, потребовав $25 млн в качестве компенсации – но в 2005-м дело закрыли по соглашению сторон. Уже выйдя из тюрьмы, Джонс в интервью Опре Уинфри негодовала от слов Конте и называла их клеветой.





При этом бывший муж спортсменки Сиджей Хантер в ходе расследования уверял, что видел, как Джонс колет себе стероиды. Экс-бойфренд американки Тим Монтгомери тоже рассказывал, что они с Мэрион хранили ампулы и шприцы в холодильнике рядом с продуктами и не раз обсуждали запрещенные препараты (в 2008-м Монтгомери осудили на пять лет за торговлю наркотиками).





В 2003-м МОК начал расследование в отношении Джонс, но двигалось она крайне медленно. И лишь после признания Мэрион МОК инициировал процедуру перераспределения наград: причем эстафетные медали у остальных американок сохранились, награды потеряла только Джонс. А место чемпионки на 100-метровке так и осталось вакантным – из-за допинговых проблем Екатерины Тану, финишировавшей в Сиднее второй.





К признанию в обмане Джонс подтолкнули многочисленные улики, собранные во время федерального расследования. В том числе подпись Мэрион на чеке в 25 тысяч долларов, который фигурировал в схеме по отмыванию денег в 2006-м.









Еще до окончания судебных слушаний Джонс заложила особняк стоимостью $2,5 млн. А чтобы рассчитаться с долгами, продала еще две квартиры, включая дом матери.





В январе 2008-го Мэрион приговорили к шести месяцам тюрьмы: она отбывала наказание с марта по сентябрь.





После освобождения Джонс вернулась в спорт – но не в легкую атлетику, а в баскетбол, который так любила в юности. Она выступала в течение одного сезона за Tulsa Shock в женской Национальной баскетбольной лиге на позиции разыгрывающего защитника. В 2011-м клуб прекратил сотрудничество с Мэрион, и она завершила баскетбольную карьеру.





Сейчас Мэрион Джонс 44, она вышла замуж за Обаделе Томпсона (спринтера из Барбадоса, призера Олимпийских игр), растит троих детей, написала мотивирующую книгу об ошибках, занимается бизнесом и работает персональным тренером в Техасе.



