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Российских футболистов предложили закрыть на базах

В Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) рассматривают радикальную меру по предупреждению случаев заражения COVID-19 среди игроков клубов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».



Предлагается закрыть футболистов команд Тинькофф РПЛ на базах до конца нынешнего сезона. Ожидается, что эта мера позволит снизить риски появления новых вспышек коронавируса.

Случаи заболевания были выявлены в ряде отечественных клубов. Команды вынуждены отправлять футболистов на карантин, что негативно влияет на чемпионат. Так, после обнаружения заболевших в «Ростове» команда перешла в режим самоизоляции, а на встречу с «Сочи» был отправлен состав 2003 года рождения, уступивший с разгромным счетом 1:10.

С аналогичной проблемой столкнулись и в столичном «Динамо». Однако москвичам удалось договориться с «Краснодаром» о переносе встречи. Также случаи заболевания зафиксированы в «Уфе» и «Оренбурге».

Тинькофф РПЛ возобновилась 19 июня. Чемпионат был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
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