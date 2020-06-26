Борис Тасман: Куда катится Беларусь?





«Куда катится Беларусь? Наше свободное жизненное пространство стремительно сужается. Нам словно бы пытаются создать условия вроде комендантского часа в условиях оккупации. Это очень «плохое кино»!





Хватают, избивают, задерживают и выносят приговоры мирным людям, не занимающимся ни противоправной деятельностью, ни политикой. придумывая искусственные обвинения.





Растет число публичных людей, бьющих тревогу по поводу происходящего. Известные спортсмены, чемпионы мира и Европы, заслуженные тренеры, драматические актеры, оперная певица, телеведущие...





И это на фоне пандемии, и так предельно осложнившей жизнь всех людей. А теперь еще и на фоне кризиса с питьевой водой в столице страны», – написал Тасман в своем Facebook.