



«Ганчаренко почувствовал недомогание, не явился на пресс-конференцию, но нашел в себе силы, согласно утверждению отдельных источников, уехать в родные пенаты в компании с ассистентом и еще одним белорусским наставником Ермаковичем.





Теперь он, по слухам, вновь в Москве, чем еще более обострил «предмет спора». Например, есть эксперты, которые призывают Ганчаренко продолжить работу в ЦСКА, ибо все иное будет трусостью. Однако в тренде и противоположная позиция: не ведаем, что есть трусливого в объективном признании объективного поражения, тогда как возвращение после такого побега в «прежние берега» будет точно выглядеть глупо.





Ведь «уходя – уходи», как говаривал болельщик Цицерон. Но сколько у этой мудрости интерпретаций, способных запутать Ганчаренко и нас вместе с ним!





Вот, например, болельщик Коэльо: «Уходя – уходите. Не оставляйте надежду, не ломайте жизнь подробностями. Никогда не звоните и не пишите. Вычеркните адрес. Не поворачивайтесь и не улыбайтесь. Смотрите вперед. Сожгите мосты...» И что необычного, разнящегося по смыслу, спросите вы? Ничего, если забыть о том, как Коэльо «закрыл тему»: «А иначе – не уходите». Тот еще советчик – каналья!





Шутки шутками, но именно такие метания, скорее всего, и терзают нынче Виктора Михайловича. Вычеркнуть адрес или таки не переворачивать страницу?! Когда-нибудь, когда все нюансы истории откроются, нас ждет весьма любопытный сюжет. Впрочем, вряд ли рассказанный самим Ганчаренко. Разве только на исповеди. И правильно, ибо «история есть летопись преследователей. Разве у преследуемых есть время делать записи?!»





Но как Виктор Михайлович оказался этим «преследуемым», как принял роль «зайца», которого травят реальные или мнимые злыдни-охотники, не давая продуха в гонке жизни? Ведь то, как даже внешне изменился Ганчаренко, очевидно всем.





К нему пришел возраст, причем сразу рывком. Вместо опрятного, вежливого, милого и молодого тренера на авансцене появился раздражительный, какой-то расхристанный, конфликтующий с судьями мужичок, сеющий матерок и получающий за него дисквалификации.





Что ж, тренерский хлеб не всегда сладок. Чаще он солоноват, иногда до горечи. Это ныне и познает на своем опыте Ганчаренко, переживающий некое глобальное разочарование, что и привело к таким дерганьям и реакциям.





И еще один нюанс: по моему предположению, он изрядно занесся в своей уверенности схватить любого футбольного бога за боро . Благо даже сейчас хватает доброхотов, уверяющих, что у ЦСКА нет и не может быть лучше тренера, чем Ганчаренко. Но это же смешно! И вредно для самого наставника.





Особенно если он не знаком с мнением болельщика Станиславского, который в своей книге «Моя жизнь в искусстве» многократно цитирует старинную театральную байку: дескать, у каждого плохенького артиста есть свои поклонники, говорящие, что он гений. Только не понятый, а потому не оцененный.





Впрочем, на мой взгляд, мнения, что все беды ЦСКА идут от слабости состава армейцев, самого Ганчаренко не утешают. Только злят. Искусственный интеллект, даже обыгрывая Каспарова, не знал, что он играет в шахматы. Просто считал варианты. Хорошо это или плохо, но – факт. Так вот есть подозрение, что сторонник «математического футбола» Ганчаренко был уверен, что разработал и создал «универсальную систему»! Отдыхай, Станиславский! Такой «искусственный интеллект», что при любом подборе игроков окажется эффективным.





Вот откуда, согласно моему предположению, растут тренерские вскрики в адрес игроков: «Вы меня не понимаете!» Это почти «не верю!» и последняя отчаянно-истеричная попытка зацепиться за остатки собственной веры, которую стало разбивать собственное осознание неудачи. Дескать, возвел не дом на прочном фундаменте, а всего лишь карточный домик. Подуешь – и распадется. Творческий кризис…





Так в чем мой совет? Не возвращаться в ЦСКА, а действительно уйти. Но только для того, чтобы читать, просвещаться. Лучше не Коэльо, а того же Станиславского. И не только. Уже через месяц, а возможно, раньше Ганчаренко поймет, что вся наша жизнь – строительство «карточных домиков», обреченных на гибель. Но это не отменяет того, что их необходимо проектировать и возводить», – написал Васильев.