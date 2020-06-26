



При этом раньше воскресенья официального решения по будущему Гончаренко не ожидается.





Ранее сообщалось о желании Гончаренко покинуть ЦСКА. Отмечалось, что шансы на его возвращение на пост главного тренера минимальны, несмотря на желание руководства клуба сохранить белорусского специалиста до конца нынешнего сезона. На следующий день после поражения от "Зенита" у Гончаренко состоялся телефонный разговор с руководством ЦСКА, который ни к чему не привел.





После возвращения в Россию из Беларуси Гончаренко должен пройти 14-дневный карантин. Если избежать этой процедуры никак не удастся, то он не сможет руководить командой не только в ближайшем матче с "Динамо" (27 июня), но и в последующих играх со "Спартаком" (30 июня) и "Ахматом" (4 июля). Без учета этих игр до конца сезона "красно-синим" останется провести четыре матча, — отмечает Sport24



