+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Виктор Гончаренко вернется в Москву и обсудит с руководством ЦСКА свое будущее

Сегодня, 26 июня, белорусский специалист Виктор Гончаренко вернется в Москву, чтобы обсудить с руководством ЦСКА свое будущее. После разгромного поражения от "Зенита" (0:4) в домашнем матче 23-го тура РПЛ 20 июня наставник не пришел на пресс-конференцию из-за плохого самочувствия и отбыл на родину.

 

При этом раньше воскресенья официального решения по будущему Гончаренко не ожидается.

Ранее сообщалось о желании Гончаренко покинуть ЦСКА. Отмечалось, что шансы на его возвращение на пост главного тренера минимальны, несмотря на желание руководства клуба сохранить белорусского специалиста до конца нынешнего сезона. На следующий день после поражения от "Зенита" у Гончаренко состоялся телефонный разговор с руководством ЦСКА, который ни к чему не привел.

После возвращения в Россию из Беларуси Гончаренко должен пройти 14-дневный карантин. Если избежать этой процедуры никак не удастся, то он не сможет руководить командой не только в ближайшем матче с "Динамо" (27 июня), но и в последующих играх со "Спартаком" (30 июня) и "Ахматом" (4 июля). Без учета этих игр до конца сезона "красно-синим" останется провести четыре матча, — отмечает Sport24.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]