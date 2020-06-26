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Вячеслав Федоренков: «Динамо», и до того бывшее кладбищем молодых белорусских вратарей, окончательно превратится в их крематорий

Журналист Вячеслав Федоренков поделился мнением о позиции вратаря в минском «Динамо», сообщает «Прессбол».

«Несколько лет назад один молодой белорусский вратарь немало польстил, обратившись за советом, стоит ли ему откликаться на предложение «Динамо». Обращался, само собой, едва ли только ко мне, но тем не менее. На тот момент я ответил: «Пожалуй. Второй раз могут и не позвать, а быть сосланным в «фарм» всегда успеешь». Думаю, сегодня ответил бы иначе: «Хочешь закиснуть — валяй. Но лучше не надо».

С вытанцовывающимся тандемом Фурх — Тэйлор «Динамо», и до того бывшее кладбищем молодых белорусских вратарей, окончательно превратится в их крематорий. О благотворном влиянии «постоянных тренировок в команде КХЛ» с полированием лавки в лучшем случае вторым, а то и путешествиями в турне в качестве третьего «на всякий случай» расскажите кому-нибудь другому. Могу перечислить ряд фамилий, для которых этот путь оказался дорогой в никуда. Само собой, мне попытаются возразить, мол, мальцы реально недотягивали. Ну, так и нечего было их мариновать по несколько лет, раз у вас из них толку не вышло. Пусть бы играли в «экстре» — там, очень вероятно, хотя бы меньше деградировали, – написал Федоренков.
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