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"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии

Команда Клоппа досрочно завоевала чемпионский титул.

"Ливерпуль" - чемпион Англии 2019/2020

"Ливерпуль" завоевал титул победителя английской Премьер-лиги благодаря поражению "Манчестер Сити" в матче с "Челси" (1:2).

После 31-го тура команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым "Манчестер Сити" в 23 балла, всего на счету "красных" 86 очков. До конца чемпионата Англии остаётся ещё семь туров, и "горожане" уже не смогут обогнать "Ливерпуль".

Последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом в 1990 году. На счету команды 19 побед в чемпионате Англии.


При этом "Ливерпуль" впервые стал чемпионом с момента учреждения Премьер-лиги в 1992 году.

Отметим, что Клопп завоевал 9-й трофей в своей тренерской карьере. "Ливерпуль" с момента назначения немца выиграл четыре различных турнира: Лигу чемпионов-2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, чемпионат мира среди клубов-2019 и Премьер-лигу-2019/20.
По мат. ZN.UA
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