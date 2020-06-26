"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии

"Ливерпуль" - чемпион Англии 2019/2020





"Ливерпуль" завоевал титул победителя английской Премьер-лиги благодаря поражению "Манчестер Сити" в матче с "Челси" (1:2).





После 31-го тура команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым "Манчестер Сити" в 23 балла, всего на счету "красных" 86 очков. До конца чемпионата Англии остаётся ещё семь туров, и "горожане" уже не смогут обогнать "Ливерпуль".





Последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом в 1990 году. На счету команды 19 побед в чемпионате Англии.









При этом "Ливерпуль" впервые стал чемпионом с момента учреждения Премьер-лиги в 1992 году.





Отметим, что Клопп завоевал 9-й трофей в своей тренерской карьере. "Ливерпуль" с момента назначения немца выиграл четыре различных турнира: Лигу чемпионов-2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, чемпионат мира среди клубов-2019 и Премьер-лигу-2019/20.