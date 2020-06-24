Он устал. Он сбежал. Виктор Гончаренко покинул ЦСКА

Заявление по собственному желанию Виктор Михайлович подал сразу после домашнего разгрома от «Зенита» (0:4). Но еще в перерыве матча он сказал игрокам, что не видит смысла в дальнейшей с ними работе, пишет Новая газета. Его жест доброй воли выглядит странно только на первый взгляд. Многие забыли, что он просил об отставке еще в марте, перед коронавирусной паузой. Потому что понимал: в красно-синем коллективе он себя исчерпал. Армейское руководство это тоже наверняка осознавало, но Евгений Гинер (или Игорь Шувалов?) убедил в мае 43-летнего коуча остаться. Зачем? Непонятно. Ведь Виктор Гончаренко в своей тренерской карьере на компромиссы не шел никогда и всегда исчезал неожиданно. Или вовремя?





К примеру, белорусский «БАТЭ» он покинул после двух лет выступлений в Лиге чемпионов. И даже победа над «Баварией» в октябре 2012-го не заставила самого молодого тренера в истории главного клубного турнира Европы остаться на родине.





Краснодарскую «Кубань» он уверенно вел к медалям в 2013-м, но южные начальники проявили чудеса идиотизма и уволили тренера за «отсутствие жесткости в общении с футболистами». Примечательно, что отсутствие пресловутой жесткости Виктор Михайлович проявил и в «Урале», который возглавил в июне 2015-го. Но уже через три месяца улетел в Минск, решив не участвовать в странном матче «Урал» — «Терек», где его подопечным предстояло «отдать долг» за прошлый сезон.





Опереточный поединок, к которому было приковано внимание даже в Европе, завершился ничьей. Восхищенные принципиальностью тренера болельщики «шмелей» написали ему письмо с просьбой остаться, назвав настоящим Робин Гудом. Но Гончаренко был непреклонен, и сотрудничество прекратили из-за расхождения во взглядах на дальнейшие пути развития клуба.





Вот именно тогда на правдоруба из Хойников и обратил внимание ЦСКА, предложив войти в штаб Леонида Слуцкого. Виктор Михайлович согласился и, не считая полугодичной командировки в «Уфу», которую он вывел в четвертьфинал Кубка страны, 3,5 года прослужил на Песчаной.





После ухода Слуцкого в конце 2016-го он принял бразды правления. И тогда показалось, что Евгений Гинер в очередной раз угадал с наставником. ЦСКА занял второе место, вырвав у «Зенита» путевку в Лигу чемпионов. При этом было видно, что вдумчивый специалист включился в процесс на все сто.









На следующий сезон он опять привел ЦСКА к серебру и восхитил общественность двумя нулевыми победами над «Реалом», которые, впрочем, не принесли ничего, кроме премиальных. И тут бы подкупить Гончаренко игроков, вроде тех, что были у Слуцкого. И, уверен, дело бы пошло к золоту.





Но ЦСКА затягивал поясок, предлагая ковать победы из того, что есть. Суперкубок-2018 армейцы взяли, но мечтали болельщики, естественно, о другом.





А в чемпионате вышло четвертое место с путевкой в Лигу Европы-2019, где случились 1:5 от болгарского «Лудогорца» и другие неприятные моменты. Но главное: почти все футболисты (от Акинфеева до Фернандеса) перестали слушать и слышать тренера, который все чаще наблюдал за унылым перекатыванием мяча, не вставая с кресла.





А ведь годом ранее ЦСКА сражался в 1/4 финала. И даже вел в Москве 2:0 у лондонского «Арсенала» в ответном матче. Правда, тогда в составе были еще Муса, Понтус Вернблум, Натхо, Головин и братья Березуцкие с Игнашевичем.





Зима-2020 едва не обернулась для армейцев банкротством, но ВЭБ, взявший под контроль команду, ситуацию спас. Но — не изменил.





Несмотря на заявления Игоря Шувалова о том, что новый спонсор вновь сделает из ЦСКА суперклуб, сегодня так и нет ясности в том, кто рулит процессом в кабинетах и отвечает, допустим, за трансферы:





Шувалов, Гинер, Бабаев или банкиры из ВЭБ? Тем более что и серьезных трансферов, как уже было сказано, нет. Разве что ушел тренер по физподготовке Паулино Гранеро.





А разнервничавшийся Гончаренко, начиная с ноября, заработал еще парочку дисквалификаций из-за конфликтов с судьями, словно напрашиваясь на увольнение. А на пресс-конференции как-то обронил фразу: «Такой ЦСКА мне не нужен». Но Гинер тогда не поддался: «Тренера не уберу».









Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и игрок Хёрдур Магнуссон. 2019 год. Фото: РИА Новости





К сожалению, подготовить команду к борьбе за место в Лиге чемпионов Виктор Гончаренко не смог. Весна началась так же грустно, как заканчивалась осень. ЦСКА не смог одолеть дома «Урал» с «Уфой», продул в гостях «Ростову» и «Спартаку» в четвертьфинале Кубка России. Причем Гончаренко отказался пожать руку и поздравить с победой своего коллегу Доменико Тедеско. И даже армейские болельщики тренера за некрасивый жест осудили.





Сейчас же Гончаренко поступил еще более некрасиво. Подписав новый контракт и взяв на себя определенные обязательства, он бросил тонущий в том числе и по его вине корабль за семь шагов до финиша.





P.S.

Отставка Виктора Гончаренко, который находится в Беларуси, формально клубом не подтверждена. Но к субботнему матчу с «Динамо» ЦСКА готовит Сергей Овчинников.



