"Какая есть, другой не стану". Арина Соболенко продолжает демонстрировать новую форму
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко 24 июня показала подписчикам в Инстаграме новую форму от Nike.
Спортсменка продолжает демонстрировать вещи из коллекции.
"Какая есть, другой не стану. Новой коллекции еще много", — написала теннисистка.
Женская теннисная ассоциация (ВTA) на прошлой неделе объявила о возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, в августе.
Источник: pressball.by
17:39 25/06/2020
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