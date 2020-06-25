Спортсменка продолжает демонстрировать вещи из коллекции.









"Какая есть, другой не стану. Новой коллекции еще много", — написала теннисистка.





Женская теннисная ассоциация (ВTA) на прошлой неделе объявила о возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, в августе.











