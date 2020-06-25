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Расолько о «договорняке»: «Ситуация в «Динамо-Молодечно» фактически вынудила игроков так поступить. В равной степени виноваты и игроки, и клуб»

Экс-форвард сборной Беларуси Андрей Расолько прокомментировал участие в договорном матче игроков «Динамо-Молодечно».




– Сергей Шелег сейчас угодил в неприятную историю с договорным матчем.

– Да, знаю. Я его, кстати, недавно встретил в Минске, пообщались. Конечно, его поступок не приветствую однозначно, такого в хоккее не должно быть. Но, думаю, вся сложившаяся ситуация в «Динамо-Молодечно» фактически вынудила игроков так поступить. Если клуб предлагает хоккеисту контракт, значит, его нужно выполнять. Тогда у игроков даже мыслей не будет поступить как-то нечестно.

– Вы пытаетесь игроков оправдать?

– Нет, ни в коем случае. В этой ситуации в равной степени виноваты и игроки, и клуб. Но то, что сделали хоккеисты, однозначно неправильно, – заявил Расолько.
Tribuna
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