











– Сергей Шелег сейчас угодил в неприятную историю с договорным матчем.





– Да, знаю. Я его, кстати, недавно встретил в Минске, пообщались. Конечно, его поступок не приветствую однозначно, такого в хоккее не должно быть. Но, думаю, вся сложившаяся ситуация в «Динамо-Молодечно» фактически вынудила игроков так поступить. Если клуб предлагает хоккеисту контракт, значит, его нужно выполнять. Тогда у игроков даже мыслей не будет поступить как-то нечестно.





– Вы пытаетесь игроков оправдать?





– Нет, ни в коем случае. В этой ситуации в равной степени виноваты и игроки, и клуб. Но то, что сделали хоккеисты, однозначно неправильно, – заявил Расолько.