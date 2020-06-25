Австралия вернет заявку Квинсленда на проведение Олимпиады-2032

Заявочная кампания Австралии была приостановлена в мае в связи с пандемией коронавируса.





«Существует потребность в рабочих местах и ​​росте в экономике Квинсленда, что связано с воздействием COVID-19.





Власти штатов признали потенциал Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. Олимпиада может стать важнейшей шагом к экономическому восстановлению государства в краткосрочной перспективе», – сказал Коутс.