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Австралия вернет заявку Квинсленда на проведение Олимпиады-2032

Глава Национального олимпийского комитета Австралии Джон Коутс выступил за возобновление заявки Квинсленда на проведение летней Олимпиады-2032.

Заявочная кампания Австралии была приостановлена в мае в связи с пандемией коронавируса.

«Существует потребность в рабочих местах и ​​росте в экономике Квинсленда, что связано с воздействием COVID-19.

Власти штатов признали потенциал Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. Олимпиада может стать важнейшей шагом к экономическому восстановлению государства в краткосрочной перспективе», – сказал Коутс. 
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