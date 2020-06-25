



«То, какое тестирование было при Крикунове... Его главное пройти было. Если сейчас свой вес жмем, то у нас надо было жать свой вес и плюс 10 кг. У нас намного сложнее было. Сейчас мы немножко проще сделали. Когда мы сдавали тест Купера у Крикунова, у нас один хоккеист только не вложился.





Я попросил федерацию показать бумаги о хоть каком-то тестировании. За 15 лет ничего нет – это просто... Ну, я даже не понимаю. Как такие асы были тренерами национальной сборной и нет ни одного тестирования... Вы приедете сейчас в любую команду НХЛ или ЦСКА – и вам покажут любое тестирование.



