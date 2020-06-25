Заместитель генпрокурора: в данный момент СК РБ расследует три уголовных дела по договорным матчам
Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук во время брифинга в Национальном пресс-центре, комментируя тему договорных матчей, заметил, что сейчас Следственный комитет РБ расследует три уголовных дела этой направленности.
- Даже такое направление, как спорт, не обошла коррупция. Видим определенную непрозрачность и нечестность в этой отрасли. Эту работу по выявлению договорных матчей Беларусь начала одной из первых на постсоветском пространстве. В 2017 году состоялось первое судебное рассмотрение дела о "договорняках", тогда по материалам ГУБОП МВД расследовалось дело.
Работа эта продолжается. На данный момент Следственным комитетом Беларуси расследуется три уголовных дела этой направленности, еще два уголовных дела по договорным матчам в настоящее время рассматриваются в Минске районными судами.
09:34 25/06/2020
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