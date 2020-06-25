- Даже такое направление, как спорт, не обошла коррупция. Видим определенную непрозрачность и нечестность в этой отрасли. Эту работу по выявлению договорных матчей Беларусь начала одной из первых на постсоветском пространстве. В 2017 году состоялось первое судебное рассмотрение дела о "договорняках", тогда по материалам ГУБОП МВД расследовалось дело.





Работа эта продолжается. На данный момент Следственным комитетом Беларуси расследуется три уголовных дела этой направленности, еще два уголовных дела по договорным матчам в настоящее время рассматриваются в Минске районными судами.



