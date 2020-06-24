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Алексей Шевченко: «Видел новость, что у минского «Динамо» появился какой-то бюджет. Забудьте обо всем этом до выборов»

Российский журналист Алексей Шевченко порассуждал о финансах минского «Динамо».

«Видел новость, что у минского «Динамо» появился какой-то бюджет. Забудьте обо всем этом до выборов. Басков еще поддержал Александра Лукашенко. Зря он пошел на это. В такой ситуации выгоднее было бы молчание для хоккейного клуба.

Может быть, поддержал как гражданин. Ок, имеет право. Думаю, что и после выборов ничего для минского «Динамо» не закончится. Сейчас точно денег не будет, а после 9-го августа непонятно, кто будет давать эти деньги.

Минчане не рассчитались по зарплатам еще за прошлый сезон, зачем тогда говорить о каких-то бюджетах. Бюджет только через выплату долгов. Позвоните в московское «Динамо», они научат менять юридическое лицо», – сказал Шевченко.
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