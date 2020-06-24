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Начальник «Динамо» Молодечно: «Не сможем рассчитывать на высококлассных хоккеистов»

Старший тренер и начальник команды «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник сообщил, что клуб не сможет подписать высококлассных хоккеистов.

- Поздравляю с началом сезона-2020/21 для вашей команды. Как пережили межсезонье? 

– Пережили, как и все команды – в поисках средств для дальнейшего существования. К сожалению, не сможем рассчитывать на высококлассных хоккеистов, поэтому будем работать в той ситуации, которая есть на сегодняшний день в стране. 

- Кто будет спонсором команды в новом чемпионате? 

– Думаю, в большинстве своём останутся те спонсоры, что были в прошлом году. Не буду пока говорить, но надеемся, что ещё добавятся два-три спонсора, переговоры с ними у нас в завершающей стадии. У всех свои проблемы, у бизнесменов, у людей, к тому же коронавирус создал много проблем для нашего государства, – сказал Мельник.

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