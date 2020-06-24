+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Владимир Бережков: "Неман" составил письмо и отправил его в клубы. Но поддержки, я так понимаю, оно не получило

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков объяснил, почему не было принято предложение "Немана" изменить регламент Кубка Салея.


"Неман" выступил с инициативой убрать пункты о заявке на матч четырех молодых хоккеистов (2001 года рождения и младше) и лимите на игроков старше 28 лет. С таким предложением Анатолий Михайлович Варивончик (заместитель гендиректора клуба) выступил на предыдущем заседании исполкома. Но у нас сейчас выстроена структура, которая прорабатывает подобные вопросы, что называется, "от низа до верха": тренерский совет, совет директоров. Исполком — это конечная станция, где принимаются решения по регламенту турниров. Потом их утверждает Министерство спорта.

Тогда Варивончик спросил, каким образом этот вопрос можно решить. Я посоветовал обратиться ко всем клубам, и если они придут к консенсусу и единогласно проголосуют за эти изменения, то исполком может этот вопрос рассмотреть. "Неман" составил письмо и отправил его в клубы. Но поддержки, я так понимаю, оно не получило. Вот и вся история.

Клубы можно понять. Ведь все вопросы и по Кубку Салея, и по чемпионату страны прорабатывались еще с января-февраля. Много заседаний, дискуссий. Были большие столкновения мнений. Все решения согласованы снизу доверху. Поэтому инициатива "Немана" — это, по сути, изменение правил по ходу игры. Ведь клубы вели селекцию и планировали подготовку исходя из выработанных правил.

Не забываем и о том, что у нас есть решение, которое поддержано правительством, о подготовке молодежной сборной. Мы же упразднили команду U20, которая выступала в экстралиге. Теперь игроков для нее готовим в клубах. И с чем мы подойдем к декабрьскому чемпионату мира, если уже на Кубке Салея не будем обкатывать кандидатов, отменив требование о четырех молодых игроках в каждой команде? Нужно все вопросы рассматривать в контексте общей системы ценностей федерации и белорусского хоккея вообще, — отметил Бережков в интервью hockey.by.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]