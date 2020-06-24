



"Неман" выступил с инициативой убрать пункты о заявке на матч четырех молодых хоккеистов (2001 года рождения и младше) и лимите на игроков старше 28 лет. С таким предложением Анатолий Михайлович Варивончик (заместитель гендиректора клуба) выступил на предыдущем заседании исполкома. Но у нас сейчас выстроена структура, которая прорабатывает подобные вопросы, что называется, "от низа до верха": тренерский совет, совет директоров. Исполком — это конечная станция, где принимаются решения по регламенту турниров. Потом их утверждает Министерство спорта.





Тогда Варивончик спросил, каким образом этот вопрос можно решить. Я посоветовал обратиться ко всем клубам, и если они придут к консенсусу и единогласно проголосуют за эти изменения, то исполком может этот вопрос рассмотреть. "Неман" составил письмо и отправил его в клубы. Но поддержки, я так понимаю, оно не получило. Вот и вся история.





Клубы можно понять. Ведь все вопросы и по Кубку Салея, и по чемпионату страны прорабатывались еще с января-февраля. Много заседаний, дискуссий. Были большие столкновения мнений. Все решения согласованы снизу доверху. Поэтому инициатива "Немана" — это, по сути, изменение правил по ходу игры. Ведь клубы вели селекцию и планировали подготовку исходя из выработанных правил.





Не забываем и о том, что у нас есть решение, которое поддержано правительством, о подготовке молодежной сборной. Мы же упразднили команду U20, которая выступала в экстралиге. Теперь игроков для нее готовим в клубах. И с чем мы подойдем к декабрьскому чемпионату мира, если уже на Кубке Салея не будем обкатывать кандидатов, отменив требование о четырех молодых игроках в каждой команде? Нужно все вопросы рассматривать в контексте общей системы ценностей федерации и белорусского хоккея вообще, — отметил Бережков в интервью hockey.by



