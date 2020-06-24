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Василий Уткин о Гончаренко и ЦСКА: здравомыслящие люди сейчас уместнее в Беларуси. Там очень важные события происходят

Российский журналист Василий Уткин прокомментировал возможный уход белорусского специалиста Виктора Гончаренко с поста главного тренера московского ЦСКА.


- Нельзя не поговорить о ЦСКА. Мне представляется ситуация предрешенной. То, что у Виктора Гончаренко давно расшатались нервы, это, в общем, ясно достаточно уже длительное время. В этом ему можно только посочувствовать. Работа тренера очень и очень стрессовая — я совершенно в этом отношении не иронизирую. Кроме того, вы знаете, здравомыслящие люди сейчас гораздо уместнее в Беларуси, если они белорусы. Там очень важные события происходят.

Так или иначе, но расставание Гончаренко с ЦСКА, в принципе, назрело. Гончаренко не в такую команду приходил работать, которая только теряет игроков, которая не может купить никого, кроме кособоких бразильцев, или ветеранов-бразильцев, или каких-то непонятных исландских детей. Это вряд ли вписывалось в его планы. Для этого нужно искать отдельного тренера с именно такой поставленной задачей, — сказал Уткин в авторской youtube-программе "Футбольный клуб".
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