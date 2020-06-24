Ответ Дмитрию Баскову: какая же здесь подлость?
Главный редактор «Трибуны» Олег Горунович отреагировал на открытое письмо гендиректора хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрия Баскова, который заявил, что ему стыдно за некоторых спортсменов, критикующих власть.
Горунович обратился к Баскову как к «главному герою белхоккея прямо сейчас»:
«Надеюсь, вас не заденет такое определение. Вы ведь и самым крупным хоккейным клубом страны управляете, и тренируете команду президента (непобедимую), и долго были чуть ли не личным тренером Николая Лукашенко, и возглавляете Совет директоров клубов ФХБ, и еще в бизнесе очень преуспеваете. Так что главный герой белхоккея – это ни разу не преувеличение.
Итак, Дмитрий Юрьевич.
Прежде всего, позвольте вас поздравить. Во-первых, с тем, что «Динамо» все-таки заявилось в КХЛ. Благодаря этому мы вновь узнаем, на что способен белорусский хоккей.
Во-вторых, рад вашему публицистическому выступлению. Ваше письмо собирает на различных площадках сотни комментариев – значит, вам удалось затронуть по-настоящему важную тему.
Дмитрий Юрьевич, мы живем в необычную пору. Судите сами. Центр Европы. XXI-й век. И вот где-то в этом времени и пространстве есть процветающая страна, в которой альтернативное мнение вызывает шок, а стояние на улице и хлопанье в ладоши по своей противозаконности приближены к терроризму. Это действительно необычно.
Вы написали письмо после того, как несколько представителей белорусского спорта – наверное, меньше десятка – заявили, что хотят честных выборов, а также выразили поддержку альтернативным кандидатам в кандидаты, а не действующему президенту. Прежде такого почти не случалось, спортсмены придерживались генеральной линии либо помалкивали. Но сейчас что-то изменилось.
Вы поделились интересным наблюдением: «…государство подвергается критике отовсюду и по любому поводу». Эти слова указывают на то, что процесс носит масштабный характер.
Проявления недовольства – не единичны, поэтому они и докатились до спорта. В чем причина? Что не устраивает белорусов? Жаль, эта тема не получила развития в вашем письме. Хотя, возможно, именно она могла бы стать ключевой.
Пришедшиеся вам не по вкусу мнения спортсменов вы называете «низкими» и «подлыми». Вот странно же: все эти мнения озвучены без оскорблений и мата, нормальным языком без какой-либо низости. Мнения принадлежат реальным людям, которые не прячутся за анонимностью, которые, возможно, даже рискуют своим будущим. Так какая же здесь подл ть?
Хочу заметить: никто из спикеров не обращался с просьбой удалить их мнение. Никто не обращался с просьбой откорректировать мнение. Никто не отказывался от сказанного.
При этом мы имеем возможность наблюдать обратные случаи. Спортсмены декларируют то, что вам, смею предположить, куда больше по душе, но затем начинаются какие-то телодвижения: пост то закрывается для комментариев, то смягчается, а то и вовсе удаляется. Так где «честности» и «открытости» (в кавычках позаимствовал слова из вашего письма) больше?
Сразу хочу уточнить важный нюанс. Никто из спортсменов, высказавшихся не за Александра Лукашенко, ничего не выразил против белорусского государства как такового. Не было призывов объединиться с Россией, Польшей или еще кем-то, не было идей о добровольном отказе от государственности.
Речь, скорее, велась о действующей системе власти, которую и воплощает Лукашенко. В хоккее ведь применяются разные системы – вам это хорошо известно. Есть система Вудкрофта, а есть система Захарова. Порой их бывает полезно менять. Отказ от одной еще не значит отказа от хоккея как такого. Это очевидная подмена понятий.
Профессиональный спорт в Беларуси невозможен без государства – это ваша аксиома. Знаете, не могу с ней согласиться.
Просто спорт развивается в тех условиях, которые сложились в определенной стране, а у нас они такие: власть не только правит, но и активно занимается бизнесом, причем владеет наиболее крупными активами. Из доходов, которые генерируют эти активы, часть идет на спорт.
Не думаю, что условные БелАЗ и «Беларуськалий», управляемые не властью или при меньшем участии власти, перестали бы вкладываться в спорт. Возможно, делали бы это в других объемах – не исключено, что и увеличили бы их, отказавшись от парадов. Возможно, сосредоточились бы на родных городах, а не на удаленных проектах в столице. Но откуда у вас эта парадигма – если не так, то никак?
Я верю, что белорусы при любом раскладе найдут возможность развивать спорт. У нас хватает людей и организаций, которым это по карману.
Кто построил первую в Беларуси Академию футбола вместе с манежем? Это владелец группы компаний «Алми» Александр Зарибко отблагодарил родной Пинск за счастливое детство. Юрий Чиж успел подарить Березе ледовый дворец с залом борьбы. Анатолий Капский начинал развивать БАТЭ на свои деньги.
При перераспределении общественных богатств таких примеров может стать больше. Даже вы, Дмитрий Юрьевич, недавно обмолвились, что уже решили все свои социальные проблемы, а ведь денег явно осталось достаточно – и чтобы купить долю в аккумуляторном заводе, и чтобы приобрести роскошную недвижимость.
Вполне допускаю, что однажды и вы вложитесь в спорт – для души. Потому что есть возможность, потому что вам это нравится. Такая система спорта, построенная на спонсорстве, на желании бизнеса продвигаться, тоже имеет право на жизнь. Мы к ней просто не стремимся. Власти очевидно нравится управлять всем.
Еще хочу внести уточнение. Вы называете спортсменов героями и полагаете, что государство ценит их за это. А еще утверждаете, что «государство просто верит в каждого паренька и девчонку, которые делают свои первые шаги в спорте. Независимо от времени и места».
А теперь позволю себе привести такую цитату, прозвучавшую перед Европейскими играми: «Хотел бы сегодня услышать от вас, как будем добиваться медалей и результатов. Ваши высказывания и разговоры о том, что вы совершили какие-то подвиги, оставьте себе. Один вопрос: когда будет результат?»
Дмитрий Юрьевич, как вы думаете, кому она принадлежит?
И ведь странно, что существующая система спорта устраивает именно вас. Положение дел в хоккее – уж не отражение ли этой системы? Что с нашим клубом в КХЛ? Где белорусы в НХЛ? А где белорусы в европейских футбольных чемпионатах? Где наши национальные сборные в самых популярных игровых дисциплинах?
Порой кажется, что хуже и быть не может. Но вы предлагаете не пробовать ничего нового и держаться за то, что всё никак не заработает уже 26 лет. Не исключено, что это на самом деле верный путь. Но ведь и оснований сомневаться в нем предостаточно.
Почему же люди, выступающие за альтернативу, перестают быть патриотами в вашем представлении? Это ведь почти как с теми, кто бросил вызов Лукашенко. Были обычными гражданами, а объявили о притязаниях на президентство – и вдруг оказались преступниками.
Мне кажется, в Беларуси к спорту мы относимся как-то уж слишком серьезно, рассматриваем его в отрыве от других сфер. Как бы это точнее выразить свои ощущения: если в медицине и образовании мы ориентируемся на советскую модель, то в спорте хотим все иметь на уровне НХЛ и АПЛ. Особенно по части зарплат, которые клубы качают из бюджета.
Получается такой перевертыш с ног на голову. Мы идем не от того, что в базовых отраслях завелись деньжата, благодаря чему можно активнее тратиться на спорт. Мы просто приучены к мысли, что спортсменам надо платить, желательно – много. Но кто это так решил?
Надежда Скардино вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Ягера. Олимпийская чемпионка живет на Родине супруга (очень довольна) и не без удивления отмечает, что тамошнее государство по сравнению с Беларусью в гораздо меньшей степени поддерживает биатлон. Этим занимаются в основном спонсоры, но спонсоров еще надо найти. А так у Мартина помимо профессионального спорта есть гражданская работа – в свободное от соревнований и сборов время он трудится таможенником.
Конечно, швейцарский биатлон не гремит, как гремел белорусский в эпоху Скардино и Домрачевой, но почему-то в стране это мало кого парит. Там скорее гордятся своим уровнем жизни (а не только спокойствием).
И таких историй, когда спортсмены, выступающие среди профи, вкалывают где-то еще – более чем достаточно. А вот в Беларуси они единичны и преподносятся как свидетельство упадка.
Мне подобные истории нравятся вот по какой причине: благодаря им мы сразу видим, для кого спорт – страсть и одержимость, а для кого – скорее возможность получить министерскую ставку.
При этом дети идут в секции не за ставкой, не потому, что Лукашенко подает пример (мой сын занимается карате, но о Лукашенко не имеет представления). Они идут лишь из-за того, что им нравится и хочется. И не их вина, что со временем придется столкнуться с выбором: или нацеливаться на ставку и кровь из носу становиться профи, или посвящать себя учебе и жизни на гражданке. Просто у нас такой подход – не предполагающий полутонов в виде студенческого спорта или совместителей.
Еще кое-что кольнуло глаз, Дмитрий Юрьевич. Спортсмены говорят о системе власти, а вы в своем письме говорите уже непосредственно о спортсменах, как бы выделяя две группы – правильную и неправильную.
Это банально, черт возьми, но спорт – как раз то, что может нас объединять, несмотря на разницу во взглядах. За кого бы ни голосовали выступающие на международной арене белорусы – прежде всего, они белорусы. А различия во мнениях в большинстве стран – норма и обыденность.
Не хотелось бы, чтобы и в спорте у нас появлялись неправильные гении наподобие литературных Василя Быкова или Светланы Алексиевич. Ваша риторика толкает на этот путь, следуя которому, вполне можно отказать в проходе на «Минск-Арену» тем, кто выбрал неправильного кандидата.
Вдруг Александра Романовская выиграет Олимпиаду – и что, ее не поздравлять и не показывать на госТВ, если Лукашенко выиграет выборы? Не гордиться ею?
В тех же Штатах спортсмены вполне могут жестко прикладывать Трампа, но их все равно зовут в Белый дом. И это приглашение можно проигнорировать и не ждать потом проверки из местной налоговой или КГК.
Так же странно ставить под сомнения заслуги людей из-за их позиции. Виктор Дойлидов воспитал великолепного спортивного гимнаста Ивана Иванкова – и точка, неважно, когда это было.
Елена Левченко провела великолепную карьеру, причем много здоровья отдала национальной сборной.
Надежда Остапчук имеет допинговые проколы, но и медалей, которых у нее никто не отобрал, предостаточно.
Ими всеми страна однозначно гордилась. Любая из названных фигур сделала для белорусского спорта не меньше Дмитрия Баскова. Или вы будете спорить с этим, Дмитрий Юрьевич? Все же как бизнесмен (по крайней мере, так кажется) вы без особого труда состоялись куда больше, чем как спортсмен и спортивный менеджер. По отношению к критикуемым вы находитесь в легком весе.
И неужели нескольких предложений о выборах – а это мероприятие как раз и предполагает плюрализм – достаточно, чтобы так переживать? Значит, в нашей стране действительно что-то не так.
В качестве подлинных примеров гражданственности вы приводите врачей и учителей. Мол, они в такое напряженное время работают, а не пишут всякое в соцсетях.
Позволю заметить, что здесь вы не совсем правы. Тем же врачам есть что сказать, и они порой говорят. Правда, последствия сказанного бывают куда более неприятными, чем после провала в КХЛ.
Вот вам парочка примеров. Фельдшер из Лиды Павел Палейчик пришел на встречу с блогером Сергеем Тихановским (тем самым, который собирался выдвигать свою кандидатуру в президенты, а сейчас находится в СИЗО). Палейчик рассказал Тихановскому о проблемах на лидской станции скорой помощи. И знаете что? Фельдшера сначала посадили на семь суток, а после расторгли контракт.
А слышали про Сергея Лазаря? Еще недавно он работал главным врачом Витебской городской больницы скорой помощи. Когда в городе бушевала пандемия, Лазарь дал интервью TUT.BY – он признал, что ситуация очень непростая. И вот же совпадение – через пару дней с ним был расторгнут контракт якобы в связи с переводом на другую должность (про новое назначение пока не сообщалось).
Или вот из свеженького. Врач-онколог Виктор Хващевский вечером 19 июня возвращался домой после работы. Вдоль проспекта Дзержинского стояла очередь солидарности из людей, поддерживающих альтернативных кандидатов в кандидаты. В этой очереди Хващевский увидел давнюю знакомую, остановил машину, чтобы пообщаться – и после этого загремел в автозак. Родственники три дня не могли выяснить, где он. А в понедельник он получил штраф в 675 рублей.
Эти истории вряд ли вас в чем-то убедят, я их привел просто для полноты картины. Но, возможно, вы как человек, приближенный к властным кругам, однажды сможете прояснить логику этих событий.
Например, во втором своем письме.
09:20 24/06/2020
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