Ответ Дмитрию Баскову: какая же здесь подлость?

Вы написали письмо после того, как несколько представителей белорусского спорта – наверное, меньше десятка – заявили, что хотят честных выборов, а также выразили поддержку альтернативным кандидатам в кандидаты, а не действующему президенту. Прежде такого почти не случалось, спортсмены придерживались генеральной линии либо помалкивали. Но сейчас что-то изменилось.

Дмитрий Юрьевич, мы живем в необычную пору. Судите сами. Центр Европы. XXI-й век. И вот где-то в этом времени и пространстве есть процветающая страна, в которой альтернативное мнение вызывает шок, а стояние на улице и хлопанье в ладоши по своей противозаконности приближены к терроризму. Это действительно необычно.

Прежде всего, позвольте вас поздравить. Во-первых, с тем, что «Динамо» все-таки заявилось в КХЛ. Благодаря этому мы вновь узнаем, на что способен белорусский хоккей.

«Надеюсь, вас не заденет такое определение. Вы ведь и самым крупным хоккейным клубом страны управляете, и тренируете команду президента (непобедимую), и долго были чуть ли не личным тренером Николая Лукашенко, и возглавляете Совет директоров клубов ФХБ, и еще в бизнесе очень преуспеваете. Так что главный герой белхоккея – это ни разу не преувеличение.

Вы поделились интересным наблюдением: «…государство подвергается критике отовсюду и по любому поводу». Эти слова указывают на то, что процесс носит масштабный характер.





Проявления недовольства – не единичны, поэтому они и докатились до спорта. В чем причина? Что не устраивает белорусов? Жаль, эта тема не получила развития в вашем письме. Хотя, возможно, именно она могла бы стать ключевой.





Пришедшиеся вам не по вкусу мнения спортсменов вы называете «низкими» и «подлыми». Вот странно же: все эти мнения озвучены без оскорблений и мата, нормальным языком без какой-либо низости. Мнения принадлежат реальным людям, которые не прячутся за анонимностью, которые, возможно, даже рискуют своим будущим. Так какая же здесь подл ть?





Хочу заметить: никто из спикеров не обращался с просьбой удалить их мнение. Никто не обращался с просьбой откорректировать мнение. Никто не отказывался от сказанного.





При этом мы имеем возможность наблюдать обратные случаи. Спортсмены декларируют то, что вам, смею предположить, куда больше по душе, но затем начинаются какие-то телодвижения: пост то закрывается для комментариев, то смягчается, а то и вовсе удаляется. Так где «честности» и «открытости» (в кавычках позаимствовал слова из вашего письма) больше?





Сразу хочу уточнить важный нюанс. Никто из спортсменов, высказавшихся не за Александра Лукашенко, ничего не выразил против белорусского государства как такового. Не было призывов объединиться с Россией, Польшей или еще кем-то, не было идей о добровольном отказе от государственности.





Речь, скорее, велась о действующей системе власти, которую и воплощает Лукашенко. В хоккее ведь применяются разные системы – вам это хорошо известно. Есть система Вудкрофта, а есть система Захарова. Порой их бывает полезно менять. Отказ от одной еще не значит отказа от хоккея как такого. Это очевидная подмена понятий.





Профессиональный спорт в Беларуси невозможен без государства – это ваша аксиома. Знаете, не могу с ней согласиться.





Просто спорт развивается в тех условиях, которые сложились в определенной стране, а у нас они такие: власть не только правит, но и активно занимается бизнесом, причем владеет наиболее крупными активами. Из доходов, которые генерируют эти активы, часть идет на спорт.





Не думаю, что условные БелАЗ и «Беларуськалий», управляемые не властью или при меньшем участии власти, перестали бы вкладываться в спорт. Возможно, делали бы это в других объемах – не исключено, что и увеличили бы их, отказавшись от парадов. Возможно, сосредоточились бы на родных городах, а не на удаленных проектах в столице. Но откуда у вас эта парадигма – если не так, то никак?





Я верю, что белорусы при любом раскладе найдут возможность развивать спорт. У нас хватает людей и организаций, которым это по карману.





Кто построил первую в Беларуси Академию футбола вместе с манежем? Это владелец группы компаний «Алми» Александр Зарибко отблагодарил родной Пинск за счастливое детство. Юрий Чиж успел подарить Березе ледовый дворец с залом борьбы. Анатолий Капский начинал развивать БАТЭ на свои деньги.





При перераспределении общественных богатств таких примеров может стать больше. Даже вы, Дмитрий Юрьевич, недавно обмолвились, что уже решили все свои социальные проблемы, а ведь денег явно осталось достаточно – и чтобы купить долю в аккумуляторном заводе, и чтобы приобрести роскошную недвижимость.





Вполне допускаю, что однажды и вы вложитесь в спорт – для души. Потому что есть возможность, потому что вам это нравится. Такая система спорта, построенная на спонсорстве, на желании бизнеса продвигаться, тоже имеет право на жизнь. Мы к ней просто не стремимся. Власти очевидно нравится управлять всем.





Еще хочу внести уточнение. Вы называете спортсменов героями и полагаете, что государство ценит их за это. А еще утверждаете, что «государство просто верит в каждого паренька и девчонку, которые делают свои первые шаги в спорте. Независимо от времени и места».





А теперь позволю себе привести такую цитату, прозвучавшую перед Европейскими играми: «Хотел бы сегодня услышать от вас, как будем добиваться медалей и результатов. Ваши высказывания и разговоры о том, что вы совершили какие-то подвиги, оставьте себе. Один вопрос: когда будет результат?»





Дмитрий Юрьевич, как вы думаете, кому она принадлежит?





И ведь странно, что существующая система спорта устраивает именно вас. Положение дел в хоккее – уж не отражение ли этой системы? Что с нашим клубом в КХЛ? Где белорусы в НХЛ? А где белорусы в европейских футбольных чемпионатах? Где наши национальные сборные в самых популярных игровых дисциплинах?





Порой кажется, что хуже и быть не может. Но вы предлагаете не пробовать ничего нового и держаться за то, что всё никак не заработает уже 26 лет. Не исключено, что это на самом деле верный путь. Но ведь и оснований сомневаться в нем предостаточно.





Почему же люди, выступающие за альтернативу, перестают быть патриотами в вашем представлении? Это ведь почти как с теми, кто бросил вызов Лукашенко. Были обычными гражданами, а объявили о притязаниях на президентство – и вдруг оказались преступниками.





Мне кажется, в Беларуси к спорту мы относимся как-то уж слишком серьезно, рассматриваем его в отрыве от других сфер. Как бы это точнее выразить свои ощущения: если в медицине и образовании мы ориентируемся на советскую модель, то в спорте хотим все иметь на уровне НХЛ и АПЛ. Особенно по части зарплат, которые клубы качают из бюджета.





Получается такой перевертыш с ног на голову. Мы идем не от того, что в базовых отраслях завелись деньжата, благодаря чему можно активнее тратиться на спорт. Мы просто приучены к мысли, что спортсменам надо платить, желательно – много. Но кто это так решил?





Надежда Скардино вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Ягера. Олимпийская чемпионка живет на Родине супруга (очень довольна) и не без удивления отмечает, что тамошнее государство по сравнению с Беларусью в гораздо меньшей степени поддерживает биатлон. Этим занимаются в основном спонсоры, но спонсоров еще надо найти. А так у Мартина помимо профессионального спорта есть гражданская работа – в свободное от соревнований и сборов время он трудится таможенником.





Конечно, швейцарский биатлон не гремит, как гремел белорусский в эпоху Скардино и Домрачевой, но почему-то в стране это мало кого парит. Там скорее гордятся своим уровнем жизни (а не только спокойствием).