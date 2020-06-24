+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Юрий Вергейчик: «В последние годы у нас нет спортивных результатов, потому что нет футболистов хорошего среднеевропейского уровня»

Заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик рассказал о своих задачах после того, как он перешел из работы в клубной структуре Шахтера в федерацию.


– Когда работаю в федерации, то основные усилия на то, чтобы создать детям условия. Опять же – развитие инфраструктуры, потому что мы понимаем четко, что в последние годы у нас нет результатов спортивных. Почему нет? Прежде всего, что нет хорошего, среднеевропейского уровня футболистов. Почему нет?

Вот мы говорили сегодня о Бельгии, об условиях и о том, почему они за последнее десятилетие сумели сделать большой скачок. Они подняли массовость и создали условия, привлекли средние школы к занятиям футболом и все это дало плоды, – сказал Вергейчик в эфире программы Спорт кадр на Беларусь 5.

Напомним, что АБФФ выразила инициативу поддержать молодых белорусских футболистов, создав жёсткие рамки в Регламент Высшей лиги с сезона 2021. Исходя из изменений, на поле от каждой команды должен быть как минимум один игрок младше 21 года (2000 г.р. и младше).
Sportarena.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]