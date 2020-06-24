



– Когда работаю в федерации, то основные усилия на то, чтобы создать детям условия. Опять же – развитие инфраструктуры, потому что мы понимаем четко, что в последние годы у нас нет результатов спортивных. Почему нет? Прежде всего, что нет хорошего, среднеевропейского уровня футболистов. Почему нет?





Вот мы говорили сегодня о Бельгии, об условиях и о том, почему они за последнее десятилетие сумели сделать большой скачок. Они подняли массовость и создали условия, привлекли средние школы к занятиям футболом и все это дало плоды, – сказал Вергейчик в эфире программы Спорт кадр на Беларусь 5





Напомним, что АБФФ выразила инициативу поддержать молодых белорусских футболистов, создав жёсткие рамки в Регламент Высшей лиги с сезона 2021. Исходя из изменений, на поле от каждой команды должен быть как минимум один игрок младше 21 года (2000 г.р. и младше).